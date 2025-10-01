خبرگزاری کار ایران
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

آغاز توزیع بذر اصلاح‌شده گندم و جو برای سال زراعی جدید

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : توزیع بذر اصلاح شده گندم و جو برای سال زراعی 1404-1405 در سطح مزارع استان قزوین آغاز شد. این اقدام با هدف اجرای الگوی کشت ابلاغی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در کشت‌های زراعی پاییزه صورت می‌گیرد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: توزیع بذر در سطح 68000 هکتار از مزارع گندم و جو آبی و 119500 هکتار از مزارع گندم و جو دیم، مطابق با برنامه الگوی کشت ابلاغی انجام خواهد شد.

به گفته وی بر اساس برنامه ابلاغی الگوی کشت، نهاده‌های مورد نیاز کشت‌های زراعی پاییزه اعم از کود و بذر تأمین و تا سطح مراکز جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

جلیلوند افزود: توزیع 5500 تن بذر گندم آبی، 4200 تن بذر گندم دیم و 1200 تن بذر جو آبی استاندارد از ابتدای سال زراعی جاری بین کشاورزان استان آغاز شده است و تاکنون 1400 تن بذر گندم آبی، بیش از 900 تن بذر گندم دیم و 500 تن بذر جو آبی توزیع شده است.

وی تاکید کرد: ارقام بذر گندم آبی تأمین شده برای کشاورزان استان شامل پیشگام، حیدری، سیروان و سیوند هستند. همچنین ارقام گندم دیم شامل باران، واران، آذر2، هشترود، شالان، رحمت و نفیس می‌باشند. ارقام جو آبی تأمین شده نیز شامل مهتاب، جلگه، آذران و بهمن است.

