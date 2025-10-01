به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طولانی‌ترین تونل جاده‌ای استان با نام «سیاه‌طاهر» در محور کوهستانی جوانرود – ثلاث باباجانی روز پنج‌شنبه به بهره‌برداری می‌رسد؛ پروژه‌ای ۴۲۸ میلیارد تومانی که علاوه بر کاهش چشمگیر تصادفات و صرفه‌جویی در زمان و سوخت، زمینه‌ساز رونق تجارت مرزی و شکوفایی اقتصاد منطقه خواهد شد.

تونل «سیاه‌طاهر» که عنوان طولانی‌ترین دالان جاده‌ای استان را به خود اختصاص داده است، یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی سال‌های اخیر در غرب کشور به شمار می‌آید. این پروژه در مسیری احداث شده که پیش‌تر به دلیل پیچ‌های تند، شیب‌های خطرناک و دید محدود، از پرحادثه‌ترین محورهای اورامانات محسوب می‌شد. اکنون با بهره‌برداری از این تونل، ۳۹ پیچ خطرناک حذف و این جاده پرخطر به مسیری ایمن و روان تبدیل خواهد شد.

اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی، تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل دارد. کوتاه شدن مسیر و حذف گردنه‌های سخت‌گذر، سالانه موجب صرفه‌جویی هزاران لیتر سوخت می‌شود که در کنار کاهش هزینه‌ها برای رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، پیامدهای مثبت زیست‌محیطی نیز در پی خواهد داشت.

اهمیت این پروژه اما تنها به بعد حمل‌ونقل محدود نمی‌شود. شهرستان ثلاث باباجانی به دلیل همجواری با مرز عراق، ظرفیت بالایی برای توسعه مبادلات مرزی دارد و افتتاح تونل می‌تواند دسترسی به بازارچه‌های مرزی به‌ویژه تیله‌کو و شیخ‌صله را تسهیل کند. این تحول، علاوه بر افزایش ترانزیت کالا و رونق تجارت فرامرزی، در بهبود معیشت مرزنشینان و شکوفایی اقتصاد محلی نیز نقش‌آفرین خواهد بود.

کارشناسان توسعه محلی معتقدند نبود مسیر ارتباطی مناسب با مرکز استان، یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه ثلاث باباجانی بوده است. از این رو تکمیل تونل سیاه‌طاهر که پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری می‌رسد، می‌تواند محرومیت‌های تاریخی منطقه را کاهش داده و راه را برای پیشرفت هموار سازد.

این تونل با طول ۱۰۸۰ متر در بدنه اصلی و ۱۳۰۰ متر با احتساب ورودی و خروجی‌ها ساخته شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز گردید. پس از شش سال تلاش و با تأمین اعتبارات ملی، این پروژه بزرگ عمرانی امروز آماده افتتاح است.

فرماندار ثلاث باباجانی در آستانه بهره‌برداری رسمی از تونل، با اشاره به اهمیت آن گفت: «تونل سیاه‌طاهر شرایط تازه‌ای برای توسعه ترانزیت کالا، تقویت اقتصاد منطقه و ارتقای ایمنی مسیر ایجاد می‌کند. نزدیکی این پروژه به بازارچه مرزی شیخ‌صله نیز نقشی تعیین‌کننده در رشد مبادلات مرزی و بهبود زندگی مردم خواهد داشت.»

مراسم افتتاح رسمی تونل سیاه‌طاهر روز پنج‌شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار خواهد شد؛ آیینی که نه تنها پایان یک پروژه عمرانی مهم، بلکه آغاز فصلی تازه در مسیر توسعه و پیشرفت اورامانات به شمار می‌رود.

