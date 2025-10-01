مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
توسعه صنایع پاییندستی و تبدیلی راهکار مهم مقابله با خامفروشی است
بهرهمندی از ظرفیت برند فجر شهید سپاسی در تقویت هویت اقتصادی
مدیرکل صمت فارس بر لزوم توسعه زیرساختهای صنعتی، استفاده از فناوریهای نوین و بهرهمندی از ظرفیت برند فجر شهید سپاسی در تقویت هویت اقتصادی و صنعتی استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در دیداری که با حضور فرمانده سپاه فجر فارس ، جانشین فرماندهی سپاه فجردر امور اقشار بسیج ، رییس بسیج مهندسین صنعتی و معدنی، رییس بسیج ادارات وکارمندان، رییس بسیج اصناف برگزار شد، افزود: امروز رسالت ما در حوزههای اجرایی، ادامه راه شهدا از مسیر خدمترسانی مؤثر به مردم، تقویت امید در جامعه، تقویت زیرساختهای اقتصادی، و تحقق اهداف توسعه محور است.
مجرب در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس بر نقش بیبدیل شهدا و رزمندگان در استقلال و امنیت پایدار کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم توجه به توسعه متوازن و پایدار صنعتی در استان فارس اظهار داشت: برای تحقق رشد ۸ درصدی صنعت که از اهداف کلان اقتصادی کشور است، تأمین منابع حیاتی همچون آب، مدیریت انرژی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود کاملاً ضروری است.
مدیرکل صمت فارس همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین در صنایع فرآوری و تکمیلی تأکید کرد و افزود: یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با خامفروشی، توسعه صنایع پاییندستی و تبدیلی است؛ این مسیر نهتنها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات میشود، بلکه زمینهساز اشتغالزایی، افزایش صادرات و بهبود کیفیت تولیدات داخلی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم تعامل مؤثر میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای علمی گفت: دولت نقش تسهیلگر را در فرآیند توسعه دارد و میدان واقعی برای ایدهپردازی و خلاقیت باید در اختیار نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی باشد. به همین منظور، اتاق فکر تخصصی برای توسعه صنعتی در فارس شکل گرفته که با بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی، به سیاستگذاری و اقدام مؤثر کمک خواهد کرد.
مجرب همچنین از حضور مؤثر اصناف و تولیدکنندگان فارس در مدیریت بازار و کمک به حفظ آرامش اقتصادی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تقدیر کرد و گفت: تجربه نشان داد که همدلی و همراهی تولیدکنندگان، نقش بسیار مؤثری در ثبات بازار و مقابله با نوسانات دارد.
وی با تاکید بر اینکه فجر، اگر هوشمندانه برند شود، میتواند از زمین فوتبال تا قلب اقتصاد استان بازی را ببرد، به موضوع هویتسازی اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: برند تیم فوتبال فجر شهید سپاسی، تنها یک نام ورزشی نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان یک برند فرهنگی-اجتماعی در تقویت هویت صنعتی و اقتصادی استان نیز ایفای نقش کند. از این ظرفیت باید در راستای تبلیغ توانمندیهای فارس و افزایش سرمایهگذاری بهره برد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین از برگزاری رویداد شیراز اکسپو ۲۰۲۵ بهعنوان بستری مهم برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی یاد کرد و گفت: "شیراز اکسپو ۲۰۲۵" میتواند نقطه عطفی در جذب سرمایه، انتقال فناوری و معرفی ظرفیتهای صنعتی فارس به سرمایهگذاران ملی و بینالمللی باشد.
در ادامه فرمانده سپاه فجر استان فارس با قدردانی از تلاشها و برنامههای مجموعه صنعت، معدن و تجارت فارس، بر ضرورت بهرهمندی حداکثری از ظرفیتها، توانمندیها و فرصتهای استان در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد .
سردار یدالله بوعلی گفت: استان فارس در کنار پیشینه تاریخی و فرهنگی، از زیرساختهای خوبی در حوزههای صنعتی و اقتصادی برخوردار است که باید با نگاه جهادی و برنامهریزی دقیق، در مسیر اشتغالزایی و پیشرفت قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه صنعت و معدن، و حمایت همه جانبه از برنامه های توسعه ای صمت فارس اظهار داشت: موفقیت در این حوزهها یکی از اهداف اصلی این تشکیلات است.
بوعلی افزود: حمایت از ظرفیتهای بومی و تلاش برای رشد اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلان نظام، از اولویتهای سپاه در تعامل با نخبگان و مسئولان اقتصادی استان به شمار میرود.