نانوایی گرانفروش در رشت ۹۶ میلیون تومان جریمه شد

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی اظهار کرد: در پی گزارش بازرسان صمت گیلان مبنی بر کم فروشی و گرانفروشی در یک واحد صنفی نانوایی در رشت، پرونده این تخلف برای رسیدگی، به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی رشت ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف صاحب این نانوایی را محرز و علاوه بر نصب پرده تخلف برای اعلان عمومی، متخلف را به پرداخت ۹۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

