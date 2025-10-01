خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان:

نانوایی گرانفروش در رشت ۹۶ میلیون تومان جریمه شد

نانوایی گرانفروش در رشت ۹۶ میلیون تومان جریمه شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۹۶ میلیون تومانی صاحب یک واحد نانوایی به دلیل کم فروشی و گرانفروشی نان خبر داد

به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی امینی  اظهار کرد: در پی گزارش بازرسان صمت گیلان مبنی بر کم فروشی و گرانفروشی در یک واحد صنفی نانوایی در رشت، پرونده این تخلف برای رسیدگی، به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی رشت ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف صاحب این نانوایی را محرز و علاوه بر نصب پرده تخلف برای اعلان عمومی، متخلف را به پرداخت ۹۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

 

