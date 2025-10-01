خبرگزاری کار ایران
فرماندار رشت:

صنایع‌ دستی حلقه اتصال فرهنگ و اقتصاد است

کد خبر : 1694091
فرماندار رشت با اشاره به ظرفیت بالای هنرهای سنتی در معرفی فرهنگ گیلان گفت: صنایع‌ دستی حلقه اتصال فرهنگ و اقتصاد است.

به گزارش ایلنا از رشت،  اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه موقت آثار صنایع‌دستی هنرمندان گیلانی در خانه روستایی بوستان ملت رشت، ضمن تبریک هفته میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های بومی در حوزه اقتصاد فرهنگی مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی بخشی از هویت اصیل مردم گیلان را شکل می‌دهد، اظهار کرد: این هنرها ریشه در سبک زندگی و فرهنگ مردم دارند و اگر بستر مناسبی برای حمایت و عرضه آن‌ها فراهم شود، می‌توانند به یکی از مؤلفه‌های مهم رونق اقتصادی و اشتغال در شهرستان تبدیل شوند.

میرغضنفری با اشاره به نیاز جدی هنرمندان صنایع‌دستی به بازار فروش، تصریح کرد: نباید حمایت از هنرمند فقط به برگزاری نمایشگاه‌های مقطعی محدود شود ایجاد بازارهای دائمی برای عرضه محصولات سنتی، یکی از اولویت‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی شهرستان رشت است.

فرماندار رشت افزود: یکی از برنامه‌های جدی فرمانداری، تشویق و حمایت از هنرمندانی است که با کمترین امکانات، مشغول حفظ هنرهای بومی و آموزش آن به نسل جدید هستند این افراد، سرمایه‌های فرهنگی جامعه ما هستند و نباید مورد غفلت قرار گیرند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در این مسیر، گفت: توسعه صنایع‌دستی نیازمند تعامل سازنده میان نهادهای فرهنگی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و خود هنرمندان است. با هم‌افزایی می‌توان آثار فاخر گیلان را نه‌تنها در سطح ملی بلکه در بازارهای بین‌المللی نیز معرفی کرد.

فرماندار رشت در پایان خاطرنشان کرد: هنرهای بومی و سنتی نباید در انزوا بمانند. این هنرها می‌توانند از حاشیه به متن اقتصاد فرهنگی و اجتماعی بازگردند، مشروط بر آن‌که نگاه حمایتی، واقع‌گرایانه و مستمر نسبت به آن‌ها وجود داشته باشد.

