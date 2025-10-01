انهدام ۲۹ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان/ پلیس با قاطعیت، سوداگران مرگ را هدف قرار داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار هاشمی فر روز چهارشنبه نهم مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح دستاوردهای پلیس آگاهی در شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در عملیات‌های مستمر و هدفمند شش ماهه نخست امسال، کارآگاهان پلیس آگاهی استان موفق شدند ۶۹ باند سازمان‌یافته سرقت را شناسایی و منهدم کنند. این عملیات‌ها منجر به دستگیری ۱۹۹ نفر از اعضای اصلی باندها، سارقان و مالخران شد.

وی با اشاره به کشفیات صورت گرفته، افزود: در نتیجه این اقدامات، مجموعاً ۷۲۶ فقره انواع سرقت از این باندها کشف و از چنگال مجرمان خارج گردید. همچنین در حوزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه، پلیس موفق به کشف ۲۶۱ دستگاه خودرو مسروقه و ۴۳۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در سطح استان شد.

فرمانده انتظامی لرستان در پایان این دستاوردها را نتیجه اشراف اطلاعاتی و اشرافیت عملیاتی پلیس دانست و تأکید کرد: این اقدامات موفق، موجب ثبت افزایش ۷ درصدی در حوزه کشف سرقت نسبت به وقوع در این مدت شده است. پلیس لرستان با اقتدار، امنیت را برای مردم تأمین کرده و با مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و کنترل مجرمان سابقه‌دار، در حال حاضر ۷۸ سارق سابقه دار تحت رصد شبانه‌روزی پلیس و با استفاده از سامانه‌های نوین از جمله پابندهای الکترونیکی قرار دارند که این نظارت مستمر، هرگونه اقدام مجرمانه آتی را پیش از وقوع خنثی خواهد کرد.»

سردار هاشمی فر خاطرنشان کرد: این اقدامات هوشمندانه، تضمین کننده آرامش مردم شریف استان لرستان است و پلیس با قاطعیت با هرگونه جریانی که امنیت شهروندان را هدف قرار دهد، برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی لرستان اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی کامل بر تحرکات مجرمانه در داخل و خارج از استان، عملیات‌های پیچیده‌ای با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی و قضائی به اجرا درآمد که منجر به شناسایی و انهدام ۹ باند قاچاق سلاح و مهمات گردید.

سردار هاشمی‌فر افزود: حاصل این عملیات‌های اطلاعاتی دقیق، کشف ۲ هزار و ۱۲۸ قبضه انواع سلاح شکاری و جنگی بود که این کشفیات ضربه‌ای مهلک بر پیکره شبکه‌های قاچاق تسلیحات وارد کرده است.

وی تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی، امنیت و آرامش مردم شریف استان لرستان را خط قرمز خود می‌دانند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسانی که قصد اخلال در امنیت عمومی را دارند، به اهداف شوم خود دست یابند.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: نیروهای جان برکف انتظامی، از هیچ تلاش و کوششی در راستای تأمین کامل امنیت مردم فروگذار نخواهند کرد و در این مسیر مقدس، جان خود را نیز فدای امنیت و آرامش مردم خواهیم نمود.

وی با تأکید بر عزم راسخ نیروی انتظامی در برخورد قاطع با سوداگران مرگ، اظهار داشت: که در جریان این عملیات‌ها، ۵۶۸ نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند.

سردار هاشمی‌فر گفت: همچنین، تعداد ۱۳۲ دستگاه خودروی سنگین، سبک و موتورسیکلت حامل مواد مخدر نیز توقیف شد. فرمانده انتظامی لرستان در پایان افزود که در مجموع طی ۶ ماهه نخست سال جاری، مقدار ۶۶ تن و ۳۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و امحاء گردید که این آمار نشان‌دهنده ضربه‌ای مهلک و مستمر بر پیکره شبکه‌های مواد مخدر در استان است.

فرمانده انتظامی استان لرستان اظهار داشت: با تلاش کارکنان مجرب و پرتلاش پلیس فتا و همچنین اشراف اطلاعاتی دقیق، در ۶ ماهه نخست امسال، موفق به کشف ۹۲ درصد از جرائم سایبری در استان شده‌ایم. این میزان کشف، ۲۷ درصد بالاتر از میانگین کشوری است که نشان‌دهنده اقتدار و توانمندی پلیس استان در مقابله با جرائم فضای مجازی است.

سردار هاشمی‌فر در ادامه، خطاب به مجرمان سایبری هشدار داد: “امنیت فضای مجازی برای هیچ مجرمی تضمین شده نیست و پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام مجرمانه در این عرصه برخورد خواهد کرد.

وی همچنین یک پیام آموزشی مهم را به شهروندان ارائه کرد و گفت: “شهروندان گرامی، هوشیار باشید! مراقب پیامک‌های کلاهبرداری باشید و به هیچ عنوان بر روی لینک‌های ناشناس و مشکوک کلیک نکنید. این لینک‌ها اغلب حاوی بدافزار بوده و می‌توانند امنیت اطلاعات شخصی و مالی شما را به خطر اندازند. اطلاعات خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهید.

سردار هاشمی‌فر، از دستاوردهای درخشان طرح‌های مهارت‌آموزی سربازان وظیفه خبر داد و افزود؛ این طرح که با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر نهادها اجرا شده، در شش ماهه نخست امسال، گامی بزرگ در جهت تبدیل دوران خدمت سربازی به یک دوره سازنده و شغلی برداشته است.

وی گفت؛ سربازان در کارگاه‌های آموزشی مجهز و زیر نظر مربیان مجرب، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کسب می‌کنند تا پس از پایان دوره، مستقیماً وارد بازار کار شوند.

فرمانده انتظامی استان لرستان گفت؛ در راستای اشتغال‌زایی، ۴۹۴ فقره تسهیلات به سربازان اختصاص یافته است تا پس از پایان خدمت، بتوانند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند. علاوه بر این، خدمات حمایتی دیگری از جمله ۳.۳۰۸ فقره معافیت تحصیلی، ۳.۴۵۳ مورد مجوز سفر (زیارتی، علمی و سیاحتی) و ۳۹۷ مورد کفالت و معافیت خاص نیز صادر شده است.

وی ادامه دد: این دستاوردها نشان می‌دهد که دوران سربازی دیگر تنها یک دوره وظیفه نیست، بلکه یک دوره آموزش هدفمند و سرمایه‌گذاری بر آینده شغلی جوانان است.

