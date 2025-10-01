به گزارش ایلنا، کیومرث سفیدی در جلسه کارگروه طرح مدیریت جامع تالاب نئور که با حضور سبحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه این تالاب اظهار کرد: تالاب نئور به عنوان اکوسیستم آبی با ارزش استان شناخته می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه توسعه گردشگری در این منطقه همکاری لازم ار خواهیم داشت، افزود: جاذبه نئور به دلیل شرایط طبیعی و بکر بودن منطقه است لذا هرگونه فعالیت گردشگری باید بر اساس ضوابط محیط زیست باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه تالاب تئور درمسیر احیا قرار دارد، ادامه داد: در تلاش برای تداوم احیای این تالاب هستیم و امیدواریم روز به روز ارزش و جایگاه آن را بالا ببریم.

سفیدی با تاکید بر اینکه حفاظت از تالاب نئور بر پایه الگوی مشارکت است، گفت: احیا و حفاظت از این تالاب به معیشت مردم آن منطقه کمک شایانی می کند و بر اساس حفاظت مشارکتی و بهره مندی مردم از منافع موجود، جوامع محلی منطقه در حفاظت و احیا همکاری و مشارکت خواهند داشت.

