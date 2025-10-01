خبرگزاری کار ایران
توقیف خودرو حامل 60 اصله چوب آلات جنگلی در استان اردبیل

توقیف خودرو حامل 60 اصله چوب آلات جنگلی در استان اردبیل
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ازشناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حامل 60 اصله چوب آلات جنگلی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  شهامت هدایت  با اعلام این خبر اظهار کرد:  برابر تشدید اقدامات حفاظتی انجام گرفته توسط نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی  و گشت شبانه روزی خودرو نیسان حامل 60 اصله  چوب آلات  قاچاق جنگلی که از طریق استان همجوار وارد این استان شده بود در جاده نمین به اردبیل توقیف  و محموله قاچاق ضبط شد.

وی افزود: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و به دستگاه قضایی استان معرفی شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل  از هموطنان و طبیعت دوستان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع و قاچاق درختان جنگلی و دیگر موارد مراتب را به شماره تلفن های رایگان 1504 و 139 مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان بصورت شبانه روزی اطلاع دهند.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
