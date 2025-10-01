معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
کوچه رندان و اطراف حافظیه میراثی رها شده در انتظار ساماندهی
۳۶۰ هکتار بافت تاریخی شیراز در انتظار توجه به زیرساختها است
از لزوم جلوگیری از گردشگری انبوه در آثار تاریخی فارس و تدوین تقویم رویدادهای گردشگری استان گرفته تا ساماندهی گورستان تاریخی دارالسلام به شهرداری شیراز و اجرای پویش «به شیراز آی» محورهای سخنان معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس بود که در جمع خبرنگاران عنوان شد.
به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه استان فارس که به بهانه ۲۲۰ روز فعالیتش در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در هتل سنگ سیاه شیراز برگزار شد،افزود:تقویم رویدادهای گردشگری استان فارس تدوین شده است همچنین برای ۲۱ شهر هم که گردشگرپذیر بودند طرح گردشگری در حال تهیه است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان اینکه کارگاه شناخت فارس با سفر به شهرستانها فعال خواهد شد، ادامه داد: این کارگاهها با هدف شناخت تمامی طرفیت های شهرستان ها برگزار می شود و برای آشناسازی خبرنگاران و معرفی بهتر جاذبه ها و طرفیت های شهرستان ها تور رسانهای برپا خواهد شد.
وی در ادامه به آمار و ارقام و رتبه بندی استان فارس در حوزه گردشگری هم اشاره کرد و گفت: آمار در حوزه گردشگری قدری شفاف نیست و آمار زیادی در این رابطه در خصوص رتبه فارس نداریم.
به گفته پارسایی ظرفیت اشغال هتلهای فارس در ۶ ماه گذشته بالای ۴۰ درصد بودهاند اما در عین حال باید در بحث گردشگری داخلی وقت جدی بگذاریم.
وی همچنین در رابطه با ارایه تسهیلات به پروژه های گردشگری هم گفت: هم اکنون پروژههای گردشگری در استان که پیشرفت ۸۰ درصد داشته باشند ، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. تعدادی پروژه هم تعریف کردیم.
پارسایی همچنین به هیأت امنایی شدن اماکن تاریخی فارس اشاره کرد و گفت: این موضوع را دنبال میکنیم هر چند که سالهاست موضوع مطرح شده است .
برای گورستان تاریخی دارالسلام شیراز مطالعات شناختی انجام نشده
پارسایی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت گورستان دارالسلام در شیراز اشاره کرد و گفت: نزدیک به 15سال بر روی گورستان دارالسلام شیراز فعالیت های پژوهشی انجام دادهام این در حالی است که برای این گورستان تاریخی مطالعات شناختی صورت نگرفته و تنها سند موجود از این محوطه تاریخی کتاب «رخداد مرگ به روایت هنر» است که من و همسرم آن ها تألیف کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه کسی برای مطالعات شناختی هزینه نمی کند، افزود: در بحث ساماندهی گورستان تاریخی دارالسلام سه ارگان اوقاف ، میراث فرهنگی و شهرداری درگیر بودند که هم اکنون ادارات کل میراث و اوقاف اختیارات خود را در این زمینه به شهرداری شیراز واگذار کردهاند.
معاون استاندار فارس همچنین به وضعیت فضای پیرامونی آرامگاه حافظ نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری باید فضای کنار حافظیه، کوچه رندان و روبهروی آن را ساماندهی کرده و برای این فضای رهاشده طرحی تدوین کند.
وی همچنین با اشاره به وجود ۳۶۰ هکتار بافت تاریخی در شیراز با دروازههای مختلف که تا اوایل دوره پهلوی پابرجا بوده است، گفت: در مسیر گردشگری مشکلات زیادی در بحث زیرساختها وجود دارد که برای رفع آنها نیاز به اهتمام و همکاری نهادهای مختلف است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه سخنانش بر لزوم جلوگیری از گردشگری انبوه در آثار تاریخی فارس و حفاظت بیشتر از آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: اگر تابآوری آثار تاریخی برایمان مهم باشد باید جلوی ورود گردشگری انبوه به سایت های تاریخی گرفته شود.
۷ ماهی که گذشت
پارسایی به تبیین برخی اقدامات انجام شده در حوزه گردشگری در ۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: در این مدت همایش نوروز در تختجمشید، فعالیت ستاد تسهیلات سفر نوروزی و برپایی نوروزگاهها در سراسر استان برگزار شد همچنین امسال اعزام حجاج تمتع و عمره نیز انجام شد و سه هزار و ۲۰۰ زائر حج تمتع از فارس در عربستان حضور داشتند که جنگ دوازدهروزه آغاز شد و در این مدت، پیگیر بازگشت آنان به کشور بودیم. بعد از این جنگ حجم زیادی از سفرها و تورها لغو شده بود که با هماهنگی بخش خصوصی این مسأله حل شد.
پارسایی به برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه جهانی تختجمشید، تدوین سند گردشگری استان، همایش نوروز دیپلماسی نیز اشاره کرد و گفت: اکنون هم درگیر برنامه «ایران جان» هستیم که یک هفته همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی به فارس میپردازند. یادروز حافظ و اکسپو هم در دستور کار است و پویش «به شیراز آی» نیز در دست اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه استاندار فارس پنج محور بهعنوان اولویت استان مطرح کرده است، افزود: یکی از این محورها بحث محرومیت و اشتغال زنان سرپرست خانوار بوده است که در همین راستا کارگروه سوغات زائر راهاندازی شد و زنان سرپرست خانوار در این طرح به کار گرفته شدند. هفته آینده نیز برنامه تکمیلی برای این کارگروه خواهیم داشت.