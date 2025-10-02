تعدادی از شهروندان در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان، گفتند: این ایستگاه نه تنها از سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بی‌بهره است، بلکه سکوی آن نیز استانداردهای لازم را ندارد و همین مسئله موجب بروز مشکلات جدی برای مسافران، به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان شده است.

مسافران می‌گویند: به دلیل ارتفاع نامناسب سکو و نبود تسهیلات لازم برای استفاده از ویلچر، افراد معلول در هنگام سوار و پیاده شدن از قطار با خطر سقوط و آسیب‌دیدگی مواجه می‌شوند و همچنین بانوان و مسافران سالمند نیز بارها در این محل دچار حادثه شده‌اند.

اهالی منطقه میان‌آب با اشاره به اینکه بیش از سه سال از طرح مطالبه تجهیز سالن انتظار ایستگاه به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و اصلاح سکوی مسافران می‌گذرد، خواستار رسیدگی فوری مسئولان راه‌آهن و توجه جدی به وضعیت این ایستگاه هستیم.

به گفته ی آنان، تداوم این وضعیت نه تنها رفاه مسافران را تحت‌تأثیر قرار داده بلکه موجب نگرانی و نارضایتی عمومی در میان ساکنان منطقه نیز شده است.

خبرنگار ایلنا به منظور پیگیری این مطالبه مردمی، چندین نوبت با روابط عمومی راه‌آهن خوزستان تماس گرفت، که بی نتیجه ماند.

شهرستان کرخه در شمال استان خوزستان واقع شده و منطقه میان‌آب از مهمترین نقاط جمعیتی و کشاورزی این شهرستان به شمار می‌رود.

