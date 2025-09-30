سند توسعه گردشگری فارس فردا رونمایی می شود

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در چهارمین روز از هفته گردشگری با حضور در هنرستان دخترانه شهید کامیاب و در جمع دانش آموزان رشته گردشگری افزود: جشنواره گردشگری دانش آموزی فارس در دهه فجر و هفته شیراز برگزار شود و برنامه ریزی ها برای اجرا و محورهای جشنواره هر چه سریع تر و با همکاری آموزش پرورش و استانداری فارس و ادارات کل میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی استان صورت گیرد.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه به دانش آموزان رشته گردشگری استان، گفت: با هماهنگی های که صورت خواهد گرفت بازدید دانش آموزان رشته گردشگری از تأسیسات و مؤسسات گردشگری استان تسهیل خواهد شد؛ چرا که آن ها آینده سازان صنعت گردشگری هستند و باید به صورت تخصصی و ویژه با مشاغل این حوزه اشنا شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هم اکنون ناگریزیم که به سمت توسعه گردشگری برویم و بی تردید این اجبار دارای محاسنی برای استان فارس است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: در سال های اخیر توسعه کشاورزی اولویت توسعه استان بوده که با توجه به مساله خشکسالی در استان باید از حوزه تولید مبتنی بر کشاورزی به سمت حوزه خدمات برویم.

وی افزود: خوشبختانه فارس بیشترین استعداد را در حوزه گردشگری داراست و از این رو این صنعت در استان اولویت قرار گرفته است؛ چرا که گردشگری گستره زیادی دارد و می تواند محور توسعه باشد.

پارسایی با بیان اینکه فردا سند توسعه گردشگری استان فارس رونمایی می شود، تاکید کرد: با توجه به حساسیت ها و ظرفیت های موجود، صنعت گردشگری هم اکنون اولویت اول توسعه استان است.

بنابراین گزارش در جریان این برنامه معاون هماهنگی امور گردشگری وزیارت استانداری فارس و هیات همراه ضمن بازدید از نمایشگاه تولیدات هنری هنرستان دخترانه شهید کامیاب با فعالیت های هنری و فرهنگی دانش آموزان این هنرستان از نزدیک آشنا شدند.

