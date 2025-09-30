کارشناس هواشناسی استان خبرداد:
آغاز بارشها از فردا در گلستان
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: به تدریج از عصر و شب با ورود سامانه ناپایدار به استان وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدیه اصحابی پیش بینی کرد: به تدریج از عصر و شب با ورود سامانه ناپایدار به استان شاهد وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان و همینطور در برخی از مناطق مستعد پدیده گرد و خاک باشیم.
وی افزود: به تدریج از امشب شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود، بارشها از فردا آغاز خواهند شد و اوج فعالیت این سامانه از عصر وشب فردا پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان افزود: برای روز پنجشنبه هم بارشها به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.