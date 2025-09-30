به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز سه‌شنبه هشتم مهر در هجدهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اظهار کرد: پایش قراردادها به شکل قابل توجهی موجب تسریع در روند ساخت‌وساز و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی شده و این موضوع نقش بسزایی در جلوگیری از رکود و فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران دارای اهلیت یکی از سیاست‌های اصلی شرکت است، افزود: هدف کمیته پایش این است که با نگاهی واقع‌بینانه مشکلات و موانع شناسایی و رفع شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با کمترین موانع اداری و حقوقی، طرح‌های خود را به تولید و اشتغال پایدار برسانند.

وی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی که بدون پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری فعالیت می‌کنند، گفت: این شرایط می‌تواند مشکلاتی در زمینه فعالیت قانونی واحدها ایجاد کند و به همین دلیل الزام دریافت این مجوزها به‌عنوان یک اصل قانونی در فرآیند پایش قراردادها دنبال می‌شود.

برنهاد ادامه داد: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و قضایی حاضر در کمیته پایش باعث شده است روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات واحدهای صنعتی سرعت بیشتری بگیرد و این هم‌افزایی موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به حمایت دولت از تولید شود.

وی با اشاره به برگزاری هجدهمین جلسه کمیته پایش قراردادها افزود: در این نشست ۲۵ پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۸ جلسه کمیته پایش قراردادها برگزار و طی آن ۳۷۸ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی و تعیین تکلیف شده است؛ روندی که نشان‌دهنده عزم جدی این شرکت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تسهیل مسیر توسعه صنعتی استان است.