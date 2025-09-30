خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اعلام کرد؛

برخی واحدهای صنعتی فارس هنوز پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری ندارند

برخی واحدهای صنعتی فارس هنوز پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری ندارند
کد خبر : 1693819
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تأکید بر اینکه برخی واحدهای صنعتی فارس علی‌رغم آغاز تولید هنوز پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری ندارند، گفت: در فرآیند پایش قراردادها، الزام دریافت این مجوزها به‌عنوان یک اصل قانونی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز سه‌شنبه هشتم مهر در هجدهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اظهار کرد: پایش قراردادها به شکل قابل توجهی موجب تسریع در روند ساخت‌وساز و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی شده و این موضوع نقش بسزایی در جلوگیری از رکود و فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران و صنعتگران دارای اهلیت یکی از سیاست‌های اصلی شرکت است، افزود: هدف کمیته پایش این است که با نگاهی واقع‌بینانه مشکلات و موانع شناسایی و رفع شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با کمترین موانع اداری و حقوقی، طرح‌های خود را به تولید و اشتغال پایدار برسانند.

وی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنعتی که بدون پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری فعالیت می‌کنند، گفت: این شرایط می‌تواند مشکلاتی در زمینه فعالیت قانونی واحدها ایجاد کند و به همین دلیل الزام دریافت این مجوزها به‌عنوان یک اصل قانونی در فرآیند پایش قراردادها دنبال می‌شود.

برنهاد ادامه داد: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و قضایی حاضر در کمیته پایش باعث شده است روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات واحدهای صنعتی سرعت بیشتری بگیرد و این هم‌افزایی موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به حمایت دولت از تولید شود.

وی با اشاره به برگزاری هجدهمین جلسه کمیته پایش قراردادها افزود: در این نشست ۲۵ پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۸ جلسه کمیته پایش قراردادها برگزار و طی آن ۳۷۸ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی و تعیین تکلیف شده است؛ روندی که نشان‌دهنده عزم جدی این شرکت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تسهیل مسیر توسعه صنعتی استان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی