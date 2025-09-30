خبرگزاری کار ایران
اختلاس ١٨٠ میلیارد تومانی توسط کارمند متخلف بانک در اوز

فرمانده انتظامی استان گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان اوز که با سوء‌استفاده از موقعیت شغلی خود، یک هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز کرده بود، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، بیان کرد: در پی گزارشات واصله از نماینده یکی از بانک‌های خصوصی در شهرستان اوز  مبنی بر برداشت وجه غیر قانونی توسط یکی از کارمندان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان "اوز" تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که کارمند بانک‌ مذکور از حساب تعدادی از مشتریان با ترفند خاصی مبلغ یک هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال وجه نقد برداشت غیرقانونی کرده است.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با هماهنگی مرجع قضایی، متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

ملکی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات به برداشت غیرمجاز و اختلاس در بانک اقرار کرد، گفت: وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

