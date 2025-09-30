کشف ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق و ۱۰ تن مواد مخدر طی ٦ ماهه امسال

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی امروز ٨ مهرماه در نشست خبری افزود: از ابتدای سال‌جاری تا کنون ٤٣ باند قاچاق مواد مخدر منهدم و ١٠ تن و ٣٠٠ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

فرمانده انتظامی فارس با تشریح برنامه‌های هفته انتظامی در سال‌جاری، گفت: برنامه‌های هفته انتظامی از جمعه ١١ مهر‌ماه آغاز و تا پنج‌شنبه ١٧ مهر‌ماه ادامه خواهد داشت.

ملکی با اشاره به اینکه شعار هفته انتظامی؛ «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» تعیین شده است ، اظهار داشت: فراجا به‌عنوان یک نهاد خدمتگزار، اصلی‌ترین وظیفه و رسالتش مقابله با ناامنی، ایجاد امنیت و تحقق جامعه امن است.

وی افزود: بهبود روابط میان مردم و پلیس، افزایش توان ماموریتی و پاسخ‌گویی به شهروندان از‌جمله ویژگی‌های برجسته یک پلیس مقتدر است که موجب همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.

ملکی با اشاره به جمعه ١١ مهر‌ماه همزمان با اولین روز از هفته فراجا به‌عنوان «پلیس مقتدر، ولایت‌مداری، حفظ ارزش‌های اسلامی»، گفت: در این‌روز برنامه‌هایی همچون برپایی میز خدمت و دیدار عمومی مسئولین فرماندهی انتظامی استان فارس با مردم، حضور مسئولین و کارکنان انتظامی در نماز عبادی سیاسی جمعه، برپایی چادر سلامت در مصلای نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان انتظامی سراسر استان پیش از خطبه‌های نماز جمعه اجرا خواهد شد.

سردار ملکی افزود: در روز دوم از هفته فراجا شنبه ١٢ مهر‌ماه با عنوان «پلیس مقتدر، نظم و قانون مداری، انسجام اجتماعی»، همایش دوچرخه‌سواری همیاران پلیس، نواختن زنگ پلیس در مدارس توسط فرماندهان انتظامی یا کارشناسان و مربیان آموزش همگانی و رزمایش فضای مجازی از مهمترین برنامه‌های این‌روز خواهد بود.

وی با اشاره به نامگذاری یکشنبه ١٣ مهر‌ماه به‌عنوان«پلیس مقتدر، مشارکت مردمی، آرامش عمومی»، تصریح کرد: اجرای طرح سراسری آموزش مدارس با هدف پیشگیری از وقوع سرقت، اجرای طرح پویش نه به سرقت و اجرای طرح آرامش در شهر در این‌روز پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در روز دوشنبه ١٤ مهر‌ماه با عنوان «پلیس مقتدر، خدمت بی‌منت، حافظان امنیت»، افزود: عیادت و سرکشی از کارکنان بیمار بستری در بیمارستان‌ها، اجرای برنامه ارتباط مستقیم مسئولان ارشد انتظامی استان با مردم در دفتر نظارت همگانی (١٩٧)، اجرای مراسم اهداء خون کارکنان، در این‌روز برگزار خواهد شد.

ملکی با اشاره به شعار روز سه‌شنبه ١۵ مهر‌ماه به‌عنوان «پلیس مقتدر، نوین و هوشمند، حرفه‌ای و روزآمد»، افزود: مراسم گرامیداشت روز کارآگاه و تجلیل از کارآگاهان برتر استان، مراسم تجلیل از تلاشگران عرصه امنیت و سلامت اجتماعی و مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی و اماکن انتظامی در این‌روز برگزار می‌شود.

این مقام انتظامی گفت: در روز چهارشنبه ١٦ مهر‌ماه با عنوان «پلیس مقتدر، رافت و مهربانی، سرمایه اجتماعی»، گفت: در این‌روز برنامه‌هایی همچون رویداد تعاملاتی جهاد علمی در سطح فرماندهی انتظامی استان فارس با جامعه محققین و پژوهشگران مرتبط با طرح جهاد علمی و دیدار وسرکشی ازخانواده کارکنان وهمایش پلیس واصناف انجام خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: در پنج‌شنبه ١٧ مهر‌ماه همزمان با آخرین روز از هفته انتظامی با عنوان «پلیس مقتدر، سرباز فداکار، ایثار و شهادت»، افزود: در این‌روز برنامه‌هایی همچون مراسم غبارروبی و عطر‌افشانی مزار مطهر شهدا، تجلیل و تکریم از خانواده معزز شهدا و جشن روز سرباز و تقدیر از سربازان نمونه برگزار خواهد شد.

دستگیری ۵٣٠ متهم توسط پلیس فتا و کشف بالغ‌بر ٨۵ درصدی جرائم فضای مجازی، کاهش ١٠ درصدی مجروحان و کاهش ٣ درصدی متوفیان در جمع کل تصادفات درون و برون شهری، کاهش ١٢ درصدی وقوع سرقت‌ها و افزایش ١٨ درصدی کشف سرقت‌ها، افزایش ١٠ درصدی دستگیری سارقان و انهدام ٤۵ باند سرقت و کشف ٢٧٤ فقره انواع سرقت از دیگر موارد مهمی بود که فرمانده انتظامی استان فارس در تشریح عملکرد پلیس طی ٦ ماهه اول سال‌جاری، آن‌ها را رسانه‌ای کرد.

