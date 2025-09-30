وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته پایدار است

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد، طی پنج روز آینده در ساعات اولیه روز جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: در مناطق مرکزی نیز غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را بویژه در مناطق شرقی استان انتظار داریم که با گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات همراه است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر، امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

