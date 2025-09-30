فرآوردهای نفتی و محصولات لبنی عمده اقلام صادراتی اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، رسول کوهستانی‌پزوه در جمع خبرنگاران افزود: تشریفات واردات ۶۲ هزار تُن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون دلار نیز از گمرکات استان اصفهان صورت گرفت و در این مدت در مجموع صادرات و واردات از طریق گمرکات استان ۸۹۵ هزار و ۹۴۳ تن و به ارزش ۸۳۵ میلیون و ۱۳۷ هزار دلار بود.

وی، اقلام صادراتی گمرکات استان را شامل ۴۹۶ نوع کالا برشمرد و اظهار داشت : عمده محصولات صادراتی در این مدت شامل فرآوردهای نفتی ۱۶۹ میلیون دلار، محصولات لبنی ۷۲میلیون دلار، چُدن آهن و فولاد ۶۸ میلیون دلار، فرش ماشینی ۵۰ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن ۳۱ میلیون دلار بود.

وی با اشاره به ۷۳ کشور مقصد صادراتی گمرکات استان اصفهان اضافه کرد: پاکستان با ۱۵۸ میلیون دلار، عراق با ۸۸ میلیون دلار، افغانستان با ۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۶ میلیون دلار و ترکیه با ۴۰ میلیون دلار، مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان بودند.

مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشت: ۲۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد توسط گمرکات استان طبق پروانه‌های صادره شناسایی که از این میزان ۱۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شده و ۱۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال مانده ضمانت‌نامه ماخوذه است.

وی افزود: درآمد واریزی به خزانه ۵۱ درصد، ضمانت‌نامه ماخوذه ۹۹ درصد و درمجموع درآمد گمرکات اصفهان ۶۷ درصد در نیمه نخست امسال رشد داشته است.

کوهستانی پزوه با اشاره به مهمترین اقلام وارداتی گمرکات استان گفت: ماشین‌آلات مکانیکی ۱۵۵ میلیون دلار، ماشین‌آلات برقی ۳۴ میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات آن ۲۳ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد ۹ میلیون دلار و الیاف سنتیک ۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان وارد و ترخیص شده است.

وی افزود: امارات متحده عربی با ۱۲۲ میلیون دلار، چین با ۷۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۱۹ میلیون دلار و ایتالیا با ۱۶ میلیون دلار در این مدت مهمترین کشورهای مبدا وارداتی گمرکات استان اصفهان بودند.

