خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل گمرکات استان عنوان کرد؛

فرآوردهای نفتی و محصولات لبنی عمده اقلام صادراتی اصفهان

فرآوردهای نفتی و محصولات لبنی عمده اقلام صادراتی اصفهان
کد خبر : 1693784
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: ۷۹۷ هزار و ۶۹۱ تُن کالا به ارزش ۵۲۶ میلیون و ۳۴ هزار دلار در نیمه نخست سال‌جاری از طریق گمرک استان صادر شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رسول کوهستانی‌پزوه در جمع خبرنگاران افزود: تشریفات واردات ۶۲ هزار تُن کالا به ارزش ۳۰۹ میلیون دلار نیز از گمرکات استان اصفهان صورت گرفت و در این مدت در مجموع صادرات و واردات از طریق گمرکات استان ۸۹۵ هزار و ۹۴۳ تن و به ارزش ۸۳۵ میلیون و ۱۳۷ هزار دلار بود.

وی، اقلام صادراتی گمرکات استان را شامل ۴۹۶ نوع کالا برشمرد و اظهار داشت : عمده محصولات صادراتی در این مدت شامل فرآوردهای نفتی ۱۶۹ میلیون دلار، محصولات لبنی ۷۲میلیون دلار، چُدن آهن و فولاد ۶۸ میلیون دلار، فرش ماشینی ۵۰ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن ۳۱ میلیون دلار بود.

وی با اشاره به ۷۳ کشور مقصد صادراتی گمرکات استان اصفهان اضافه کرد: پاکستان با ۱۵۸ میلیون دلار، عراق با ۸۸ میلیون دلار، افغانستان با ۷۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۴۶ میلیون دلار و ترکیه با ۴۰ میلیون دلار، مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان بودند.

مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشت: ۲۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد توسط گمرکات استان طبق پروانه‌های صادره شناسایی که از این میزان ۱۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شده و ۱۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال مانده ضمانت‌نامه ماخوذه است.

وی افزود: درآمد واریزی به خزانه ۵۱ درصد، ضمانت‌نامه ماخوذه ۹۹ درصد و درمجموع درآمد گمرکات اصفهان ۶۷ درصد در نیمه نخست امسال رشد داشته است.

کوهستانی پزوه با اشاره به مهمترین اقلام وارداتی گمرکات استان گفت: ماشین‌آلات مکانیکی ۱۵۵ میلیون دلار، ماشین‌آلات برقی ۳۴ میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات آن ۲۳ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد ۹ میلیون دلار و الیاف سنتیک ۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان وارد و ترخیص شده است.

وی افزود: امارات متحده عربی با ۱۲۲ میلیون دلار، چین با ۷۰ میلیون دلار، ترکیه با ۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۱۹ میلیون دلار و ایتالیا با ۱۶ میلیون دلار در این مدت مهمترین کشورهای مبدا وارداتی گمرکات استان اصفهان بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی