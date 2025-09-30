مدیرکل ورزش و جوانان استان:
13 ورزشکار دختر و پسر استان مرکزی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به دعوت شدن ورزشکان این استان در ردههای سنی مختلف به اردوهای تیم ملی اشاره کرده و گفت: 13 دختر و پسر ورزشکار این استان در رشتههای مختلف ورزشی به اردوهای تیم ملی دعوت شدند. این ورزشکاران در بازه زمانی روزهای اخیر به اردوهای تیم ملی اسکواش، فوتسال، ووشو، جودو و همچنین شنا جوانان جانباز و توانیاب، تکواندو ناشنوایان و جودو ناشنوایان دعوت شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد مرادی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: مهرگان قریب و فاطیما قانعی دختران دعوت شده این استان به اردوی تیم ملی اسکواش هستند که از 15 تا 25 مهر ماه سال جاری به میزبانی استان آذربایجان شرقی در خانه اسکواش تبریز اردوی خود را سپری میکنند. مهرگان قریب در رده سنی زیر 13 سال و فاطیما قانعی در رده سنی زیر 17 سال قرار دارند.
وی ادامه داد: اهورا فیروزی و محمدصالح آخانی از استان مرکزی در جمع 18 بازیکن برتر اسکواش کشور در اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان پسران حضور دارند. اهورا فیروزی در رده سنی زیر 13 سال و محمدصالح آخانی در رده سنی زیر 19 سال قرار دارند که تا 15 مهر ماه سال جاری در اردوی تیم ملی اسکواش کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در خانه اسکواش تبریز حضور خواهند داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: حسنا طاهری دیگر نماینده این استان است که به اردوی تیم ملی فوتسال نوجوانان دختر در رده سنی نوجوانان دعوت شده است. این اردو از 6 مهر ماه سال جاری در مرکز ملی فوتبال آغاز و تا 12 مهر ماه ادامه دارد. محمدحسین غریبی و مهدی سلامت نیز از استان به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدهاند. این اردو نیز تا 10 مهر ماه در هتل آکادمی تهران برگزار میشود.
مرادی تصریح کرد: امیرحسین همتی دیگر نماینده دعوت شده از استان مرکزی به اردوی تیم ملی ووشو جهت اعزام به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تا ۱۵ مهر ماه سال جاری در این اردو به میزبانی استان تهران حضور دارد. ابوالفضل محمودی نیز در رشته جودو بزرگسالان به اردوی تیم ملی دعوت شده است که این اردو به میزبانی استان خراسان رضوی تا 13 مهر ماه سال جاری در مشهد برگزار میشود.
وی بیان داشت: علیرضا کمیجانی یکی دیگر از نمایندگان استان مرکزی است که به اردوی تیم ملی شنا جوانان جانباز و توانیاب دعوت شده است. اردوی تیم ملی شنا جوانان جانباز و توانیاب از 5 تا 24 مهر ماه سال جاری در مجموعه ورزشی آزادی شهر تهران برگزار میشود. ورزشکاران شرکتکننده در این اردوی تیم ملی، خود را برای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات 2025 آماده میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تأکید کرد: محدثه غلامی دیگر دختر ورزشکار این استان است که به عنوان نماینده استان به اردوی تیم ملی تکواندو ناشنوایان دعوت شده است. این اردو از 5 مهر ماه سال جاری به میزبانی استان مازندران در شهر بابلسر آغاز شده و تا 15 مهر ماه با هدف ارتقاء سطح آمادگی ملیپوشان برای حضور در بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان، ادامه دارد.
مرادی به ورزشکاری که از استان مرکزی به اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان دعوت شده اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: حسین الهکرمی نیز از این استان به ششمین اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان دعوت شده است. این اردو تا 18 مهر ماه سال جاری در تهران برگزار میشود. ورزشکاران شرکتکننده در این اردو، به منظور آمادگی برای بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان فعالیت میکنند.