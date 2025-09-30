سرپرست معاونت صنایعدستی فارس خبرداد؛
برگزاری ورکشاپ و نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی در هتل همای شیراز
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس، از برپایی نمایشگاه و ورکشاپ تخصصی آثار فاخر صنایع دستی در لابی هتل همای شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید سیلمی با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هنری در استان فارس اظهار داشت: فارس با داشتن پیشینه تاریخی غنی و هنرمندان ماهر در زمینه صنایع دستی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد. برگزاری این نمایشگاه و ورکشاپ فرصتی است تا هنرمندان بتوانند توانمندیهای خود را به معرض نمایش بگذارند و گردشگران نیز با هنرهای بومی آشنا شوند.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس افزود: این نمایشگاه شامل مجموعهای از آثار صنایع دستی نظیر خاتم کاری، پاپوشهای سنتی، منبت، قلم زنی و نگارگری است بازدیدکنندگان میتوانند علاوه بر مشاهده آثار، با فرآیند ساخت و تکنیکهای مختلف آشنا شوند و با هنرمندان به گفتوگو بپردازند.
سلیمی تأکید کرد: این رویداد میتواند نقش مؤثری در احیای صنایع دستی و تقویت روحیهی جمعی هنرمندان هنرهای سنتی داشته باشد. همچنین ایجاد فضای تعاملی بین هنرمندان و گردشگران، به افزایش آگاهی عمومی درباره ارزشهای فرهنگی و هنری منطقه کمک میکند.
وی افزود: از تمام علاقهمندان و گردشگران دعوت میکنیم تا از این نمایشگاه بازدید کرده و از نزدیک شاهد زیبایی و ظرأفت هنرهای دستی استان فارس باشند.
این برنامه تا پایان هفته گردشگری در لابی هتل همای شیراز برقرار خواهد بود و ورود برای عموم آزاد است.