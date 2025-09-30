خبرگزاری کار ایران
رئیس امور عشایر استان قزوین خبر داد؛

آغاز عملیات تأمین آب پایدار بزرگ‌ترین کانون عشایری شهرستان بویین‌زهرا

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: عملیات اجرایی آب رسانی پایدار بزرگ‌ترین کانون عشایری شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید ابیت با اعلام این خبر گفت: منطقه قشلاقی زاغالار در حاشیه روستای رودک شهرستان بویین‌زهرا با وجود بیش از 50 خانوار عشایری و 13 هزار راس دام سبک از کانون‌های فعال و پر اهمیت عشایری در تولید گوشت قرمز منطقه است.

وی اضافه کرد: با وجود فعالیت این تعداد از عشایر و دام منطقه فاقد منابع آبی پایدار بوده و اداره امور عشایر استان با نصب منابع آب 2 هزار لیتری و ساخت آبشخور بتنی در نقاط مختلف نسبت به تامین آب از طریق آبرسانی سیار  در سنوات اخیر اقدام کرده است.

رئیس امور عشایر استان قزوین گفت: به منظور حل مشکل تأمین آب بهداشتی و پایدار عشایر اداره امور عشایر اجرای پروژه تأمین آب پایدار را شامل اخذ مجوز و اجرای عملیات حفر و تجهیز چاه، ساخت و نصب منبع هوایی 20 هزار لیتری و انتقال آب از محل چاه به منبع و محل شرب دام را  در دستور کار خود قرار داده است.

ابیت اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح  ظرف یک ماه آینده عشایر منطقه در زمان استقرار در 6 ماه دوم سال از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده و زمینه های لازم جهت توسعه فعالیت های عشایری و ارتقا سطح بهداشتی فراهم شود.

انتهای پیام/
