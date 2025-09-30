روابطعمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد:
راهی شدن 5 نفر به بیمارستان بر اثر انفجار کپسول گاز در اراک
روابطعمومی اورژانس 115 استان مرکزی در گزارشی اعلام کرد: عصر روز گذشته 7 مهر ماه سال جاری بر اثر انفجار یک کپسول گاز در محدوده جنب پارک خیبر شهر اراک، 5 نفر راهی بیمارستان شدند.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش روز سهشنبه روابطعمومی اورژانس 115 استان مرکزی، این حادثه ساعت 16:42 به مرکز ارتباطات اورژانس 115 گزارش شد و بلافاصله 2 تیم فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، در جریان این حادثه، 5 نفر دچار سوختگی شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر اراک منتقل شدند.