روابط‌عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد:

راهی شدن 5 نفر به بیمارستان بر اثر انفجار کپسول گاز در اراک

راهی شدن 5 نفر به بیمارستان بر اثر انفجار کپسول گاز در اراک
روابط‌عمومی اورژانس 115 استان مرکزی در گزارشی اعلام کرد: عصر روز گذشته 7 مهر ماه سال جاری بر اثر انفجار یک کپسول گاز در محدوده جنب پارک خیبر شهر اراک، 5 نفر راهی بیمارستان شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش روز سه‌شنبه روابط‌عمومی اورژانس 115 استان مرکزی، این حادثه ساعت 16:42 به مرکز ارتباطات اورژانس 115 گزارش شد و بلافاصله 2 تیم فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حادثه، 5 نفر دچار سوختگی شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر اراک منتقل شدند.

