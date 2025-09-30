مدیران کنترل کیفیت بازوی نظارتی استاندارد؛ هرمزگان میزبان دومین همایش استانی +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، دومین همایش مدیران کنترل کیفیت استان هرمزگان به همت اداره کل استاندارد استان و با حضور ۲۱۰ نفر از مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی برگزار شد. این همایش که با حضور مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران، مدیران استانی و فعالان صنعتی در سالن اتاق بازرگانی بندرعباس برپا شد، فرصتی برای تبیین جایگاه مدیران کنترل کیفیت به‌عنوان ناظران کیفی و تضمین‌کنندگان استاندارد محصولات و خدمات بود.

در جریان این همایش، ضمن معرفی مدیران نمونه کنترل کیفیت استان، از واحدهایی که در زمینه ترویج فرهنگ استاندارد نقش مؤثری ایفا کرده‌اند نیز تقدیر شد. هدف اصلی این برنامه، نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت و استاندارد در واحدهای تولیدی و خدماتی و در نهایت ارتقای سطح رضایتمندی جامعه عنوان شد.

ارتقای کیفیت باید در کنار کمیت زندگی همه هرمزگانی‌ها نهادینه شود

در این همایش، سید یحیی واحدی، مدیر مجتمع پتروصنعت گامرون، با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد گفت: بسیار خوشحالم که در روزی که به پاس تلاش‌های مدیران کنترل کیفیت هرمزگان برگزار شده است، همکاران من در مجتمع پتروصنعت گامرون موفق شدند در ردیف برترین‌های استان قرار گیرند.

وی ادامه داد: امیدوارم فرهنگ کیفیت نه تنها در عرصه تولید، بلکه در تمامی جنبه‌های زندگی روزمره مردم هرمزگان و ایران جاری و ساری شود. همان‌طور که کنترل کیفیت در صنایع موجب ارتقای سطح تولید می‌شود، باور دارم که کیفیت باید در کنار کمیت در زندگی شخصی و اجتماعی ما نیز نهادینه شود.

واحدی تأکید کرد: توجه به کیفیت، تنها محدود به خطوط تولید و محصولات نیست، بلکه باید به عنوان یک رویکرد دائمی در تمامی لحظات زندگی مورد توجه قرار گیرد.

تقدیر از مدیران کنترل کیفیت و واحدهای مروج استاندارد در دومین همایش استانی هرمزگان

در ادامه مراسم، مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، با بیان اهمیت جایگاه مدیران کنترل کیفیت گفت: مدیران کنترل کیفیت بازوی اجرایی و ناظر دستگاه حاکمیتی در واحدهای تولیدی هستند و عملکرد آن‌ها نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت محصولات و خدمات نهایی دارد. بر همین اساس، دومین سال پیاپی این همایش برگزار شد تا از تلاش‌های مدیران نمونه قدردانی شود و توجه‌ها بیش از گذشته به جایگاه آنان جلب گردد.

زارع‌زاده افزود: در این دوره، پنج مدیر کنترل کیفیت و ده واحد تولیدی و خدماتی که در حوزه ترویج فرهنگ استاندارد فعالیت شاخص داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند. انتخاب مدیران برتر بر پایه شاخص‌هایی همچون استمرار کیفیت، ارائه مستندات دقیق، عدم مشاهده محصولات نامنطبق در بازدیدهای دوره‌ای و حتی بررسی‌های سطح بازار انجام شد.

او ادامه داد: خوشبختانه مدیران منتخب هرمزگان نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز هیچ مورد عدم انطباقی نداشتند و توانستند شاخص‌های کیفی را به خوبی پاس کنند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان همچنین به نقش واحدهای تولیدی در ترویج فرهنگ استاندارد اشاره کرد و گفت: این واحدها با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در خانواده‌ها، جامعه هدف و حتی دستگاه‌های دولتی توانسته‌اند گام‌های مهمی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد بردارند.

