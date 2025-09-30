خبرگزاری کار ایران
نجات دو شاهین گرفتار در دام صیادان غیرمجاز دزفول

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: همیاران محیط زیست با نجات دو فرد شاهین گرفتار در تله صیادان از رودخانه، آنها را به اداره محیط زیست شهرستان تحویل دادند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مسعود نوری اظهار کرد: دو نفر از شهروندان و دوستدار محیط زیست حین پاکسازی رودخانه، دو فرد شاهین را در حالی که در تله زنده گیری یا شناطه صیادان گرفتار شده و به آب افتاده بودند از مرگ نجات می‌دهند و به دلیل بدحالی و صدماتی که به این پرندگان وارد شده بود، آنها را جهت تیمار و درمان به اداره محیط زیست تحویل دادند.

وی ضمن قدردانی از وظیفه شناسی و همیاری دلسوزانه این شهروندان، افزود: این گونه شاهین که از پرندگان شکاری با ارزش و کمیاب محسوب می‌شود با هماهنگی تیم دامپزشکی و معاونت محیط زیست طبیعی استان جهت درمان و مراقبت‌های اولیه تا زمان بهبودی و بازپروری کامل به اداره کل حفاظت محیط زیست انتقال یافتند.

نوری بیان داشت: این دو بهله شاهین در صورت بهبودی و بازیابی توان جسمی به طبیعت بازگردانده خواهند شد.

 

