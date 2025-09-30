توسط مقام قضایی؛
حکم جابه جایی یک واحد آلاینده در بندر امام خمینی صادر شد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر از صدور رای دادگاه مبنی بر فرصت ۶ ماهه برای جابجایی یک واحد آلاینده محیط زیست در شهر بندر امام خمینی به مکان مجاز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ایرج سلیمانی اظهار کرد: با توجه به استقرار و فعالیت یک واحد آلاینده بدون مجوز محیط زیست در فاصله نزدیک به محدوده شهری بندر امام، با پیگیری قضایی اداره حفاظت محیط زیست، پرونده این واحد پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو، بندر امام خمینی ارجاع شد.
وی افزود: پس از برگزاری جلسه رسیدگی در شعبه، در نهایت با توجه به لزوم جابهجایی واحد آلاینده، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بندرامام خمینی طی رأی صادره، این واحد را مکلف به جابهجایی و انتقال به مکان مورد تایید اداره محیط زیست در مهلت ۶ ماهه کرد.
سلیمانی با تشکر از حمایت مراجع قضایی بندر امام خمینی و بندر ماهشهر از سرمایه ارزشمند محیط زیست، تصریح کرد: تداوم برخورد قانونی با هر گونه تهدیدکننده محیط زیست ضروری است.