اجرای ۸۱ پروژه گردشگری با ۱۲ همت در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور روز سه‌شنبه هشتم مهر ماه در نشست تخصصی فعالان گردشگری لرستان که در سالن جلسات فرمانداری بروجرد برگزار شد، با بیان اینکه بخش اعظم این میزان سرمایه‌گذاری در بروجرد است ، اظهار داشت: این شهرستان دارای ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و بیش از ۱۰۰ خانه تاریخی است که تاکنون فقط ۴ خانه واگذار شده که در این راستا باید تلاش شود خانه‌های بیشتری جهت بهره‌برداری معرفی و واگذار شود.

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان اضافه کرد: در زمینه گردشگری امسال رتبه سوم را کسب کرده که این به دست آوردن این رتبه بسیار سخت بود و نگهداری از این رتبه بسیار سخت‌تر خواهد بود.

حسن‌پور بیان کرد: در حال حاضر ۳۰۰۰ تخت در استان وجود دارد که با ایجاد زیرساخت‌ها این عدد به ۵۰۰۰ تخت خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به پیشینه فرهنگی و ادبی بروجرد گردشگری ادبی و فرهنگی در این شهرستان استارت زده شود و هرساله برای بزرگان ادبی و فرهنگی شهرستان بزرگداشت‌های برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به ثبت جهانی دو مسجد امام خمینی (ره) و جامع، تصریح کرد: موانع ثبت این دو مسجد باید طی چند ماه اخیر برطرف شود تا ارزیاب یونسکو آن را تایید کند.

حسن‌پور با اشاره به بافت تاریخی بروجرد، افزود: شهردار بروجرد برای این بافت شهردار بافت تاریخی تعیین کرده‌اند که این مهم نشان‌دهنده مورد اهمیت قرار دادن شهردار به این منطقه است و باعث جذب گردشگر خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین روستای کپرجودکی یا همان روستای لک‌لک‌ها برای ثبت جهانی معرفی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان اظهار کرد: ثبت جهانی دره خرم‌آباد باعث شد تا نام لرستان در جهان بدرخشد و لرستان پایتخت پیش از تاریخ جهان قرار گرفته است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه کهن‌ترین پرونده ایرانی برای ثبت جهانی در کشور پرونده ثبت جهانی خرم‌آباد بوده است افزود: هدف از ثبت جهانی خرم‌آباد توسعه صنعت گردشگری و جای‌گرفتن در نقشه جهانی یونسکو بوده که منفعت ثبت جهانی به جیب صنعت گردشگری خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: بحث گردشگری خوراک و صنایع وابسته بروجرد سرآمد بوده که نیاز است به کشور معرفی شود و از دیگر ظرفیت‌های گردشگری بروجرد، گردشگری عشایری است.

