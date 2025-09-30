زوج نیکوکار البرزی؛ از آزادی هزار زندانی تا همیاری با بیماران و نیازمندان

به گزارش ایلنا، در دل البرز، زوجی زیست می‌کنند که نامشان برای بسیاری ناشناخته است اما آثار نیکوکاری‌شان سال‌هاست در زندگی هزاران انسان جاری است. “ر.ف” و همسرش “سیده م.ح” به گفته نزدیکان، زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرده‌اند و کارنامه‌ای درخشان از فعالیت‌های خیرخواهانه بر جای گذاشته‌اند.

آزادی هزاران زندانی

مهم‌ترین و شاید شاخص‌ترین اقدام این خانواده، آزادی زندانیان جرائم مالی است. آنها طی سال‌های گذشته زمینه آزادی بیش از ۱۳۱۴ زندانی و ۱۱۰ محکوم به قصاص را فراهم کرده‌اند. بسیاری از این افراد سال‌ها پشت میله‌ها مانده بودند و امیدی به رهایی نداشتند.

روایت‌ها از آزادی زندانیانی حکایت دارد که پس از دو دهه حبس، حتی مسیر خانه خود را فراموش کرده بودند. در مواردی زوج نیکوکار نه‌تنها بدهی زندانی را پرداخت کرده، بلکه با تأمین مسکن و لوازم اولیه، امکان شروع دوباره زندگی را برای او و خانواده‌اش فراهم کرده‌اند.

حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث

این زوج البرزی تنها به زندان‌ها محدود نمانده‌اند. در حوادثی همچون سیل، زلزله و اخیراً جنگ ۱۲ روزه که بسیاری از خانواده‌ها دچار خسارت شدند، آنان بی‌درنگ به میدان آمده و با تأمین هزینه‌های ضروری و بازسازی خانه‌ها، آرامش نسبی را به خانواده‌های آسیب‌دیده بازگرداندند.

بخش دیگری از فعالیت‌های آنها رنگ و بوی مذهبی دارد. طی ۹ سال گذشته، هر سال مقدمات اعزام صدها نفر از «زیارت اولی‌ها» به کربلا را فراهم کرده‌اند. همچنین در ساخت موکب‌های اربعین، تأمین اسکان و سردخانه برای زائران، بازسازی خیمه‌ها و حتی خرید تجهیزات مورد نیاز مراسم مذهبی نقش پررنگی داشته‌اند.

سفره‌ای برای نیازمندان

زوج نیکوکار البرزی علاوه بر کمک‌های بزرگ مالی، در امور روزمره نیز یار و یاور نیازمندان بوده‌اند. هر سال در ماه رمضان، ۶۰۰ نفر از کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمان‌های محله هرندی تهران میهمان سفره افطار آنان می‌شوند. همچنین حمایت مستمر از ۱۱۰ خانواده یتیم و بی‌سرپرست در قالب کمک‌های معیشتی و تأمین اجاره مسکن در برنامه ثابت زندگی این خانواده قرار دارد.

کمک به بیماران بی‌بضاعت بخش مهم دیگری از کارنامه آنان است. هزینه‌های درمان کودکان مبتلا به سرطان، بیماران نیازمند دیالیز یا کسانی که به دلیل بیماری‌های خاص توان پرداخت مخارج سنگین پزشکی را ندارند، توسط این خانواده تأمین شده است. حتی پس از فوت برخی بیماران، هزینه مراسم و حمایت از خانواده آنها ادامه یافته است.

بخشی از کمک‌ها نیز به جانبازان دوران دفاع مقدس اختصاص یافته است؛ گروهی که “ر.ف” از آنان به‌عنوان ارزشمندترین یادگاران کشور یاد می‌کند.

یاری به هنرمندان و ورزشکاران

نیکوکاری این زوج تنها به نیازمندان گمنام محدود نمانده است. آنان در سال‌های گذشته با حمایت از بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون که در تنگنای مالی و بیماری بودند، توانستند بخشی از مشکلات آنان را برطرف کنند.

در حوزه ورزش نیز، با دعوت هیأت کشتی استان، مبالغی برای تقدیر از قهرمانان این رشته اختصاص دادند.

ساخت مسجد، مراکز فرهنگی و خانه‌ای برای جوانان

از دیگر اقدامات مهم این خانواده، مشارکت در ساخت و بازسازی مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی است. آنها هزینه کامل بازسازی مسجدی با قدمت چند دهه را پرداخت کرده‌اند و در احداث یک مجتمع فرهنگی بزرگ در البرز که قرار است به کانون قرآن و فعالیت‌های اجتماعی تبدیل شود، مشارکت داشتند.

ازدواج جوانان هم در برنامه کار این زوج قرار داشته است. طی سال‌های اخیر، جهیزیه کامل برای ۱۵ زوج کم‌برخوردار تهیه و آنان راهی خانه بخت شدند. همچنین در مواردی که خانواده‌ای به دلیل حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی همه دارایی خود را از دست داده بود، این خانواده خیرخواه هزینه خرید لوازم منزل را تأمین کرده‌اند.

فلسفه نیکوکاری

با وجود گستردگی فعالیت‌ها، این خانواده همچنان علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن نامشان ندارند.

“ر.ف” در یکی از دیدارهای معدود با خبرنگاران گفته است: پرداخت بدهی زندانیان برای من مقدس است چون حفظ آبروی مؤمن بالاترین ارزش است. ما حق نداریم زندگی و اشتباهات کسی را قضاوت کنیم؛ قاضی تنها خداست.

این نیکوکار البرزی معتقد است که نیکوکاری، زمانی ارزشمندتر می‌شود که بدون نمایش و دوربین انجام شود و تنها هدف آن، رضایت پروردگار و آرامش دل‌های دردمند باشد.

پایانی بر بی‌پایانی

قصه زندگی این زوج نیکوکار پایانی ندارد. حتی در روزهای اخیر، خبر رسید که پدری ۵۱ ساله به دلیل بدهی مالی راهی زندان شده و تنها چند ساعت بعد، به همت همین خانواده از بند رها شده است.

