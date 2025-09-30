استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه صادرات کشاورزی فارس

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با بیان اینکه برنامه ریزی دقیق برای جذب سرمایه کشورهای همسایه به خصوص عمان و توسعه پایدار در بخش کشاورزی فارس انجام شده و با جدیت دنبال می شود، تصریح کرد: کشور عمان به عنوان یک بازار هدف می‌تواند هم مقصد صادرات محصولات کشاورزی باشد و هم زمینه‌ای برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

به گفته وی؛صادرات روزانه محصولات تازه مانند سبزی و صیفی به کشور عمان می‌تواند بدون وقفه انجام شود و در عین حال توسعه پایدار کشاورزی استان را تضمین کند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: فارس با برخورداری از تنوع اقلیمی ویترین محصولات متنوع زراعی و باغی است و ظرفیت ویژه‌ای را برای حضور در بازارهای منطقه دارد.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط بین‌المللی و بازگشت" اسنپ بک" ابراز کرد: تمام تلاش همکاران ما در سطح ملی و استانی این است که مردم دغدغه‌ای در حوزه تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و در عین حال مسیر توسعه و صادرات نیز با نگاه علمی و پایدار دنبال شود.

بهجت حقیقی افزود: رصد بازار و مدیریت عرضه، نه با نگاه دستوری بلکه با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و این موضوع ارزشمند است که تولید و توزیع در کنار هم قرار دارند.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی متولی تولید و بعد از قانون انتزاع متولی بازار هم شده است باید فضای ذهنی جامعه از بحران خشکسالی و تحریم دور نگه دارد و بر تولید و بازار تمرکز کند.

پاسخ به چالش ها با برنامه محوری

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به هیچ عنوان از توسعه غافل نخواهیم شد. برنامه‌ریزی‌های سازمان با محوریت علم و دانشگاه انجام می‌شود. دانشگاه شیراز و دانشکده کشاورزی به دلیل پیشینه تاریخی و علمی خود، ظرفیت بزرگی برای کمک به برنامه‌ریزی و توسعه بخش کشاورزی فارس هستند.

بهجت حقیقی با اشاره به رویکرد برنامه محوری این سازمان، ابراز کرد:برای جلوگیری از روزمرگی و مدیریت کارآمد بحران ها چهار ابرپروژه و مگا پروژه تعریف شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه پروژه های مذکور با توجه به پتاسیل خاص و اقلیم شهرستان ها، دو شهرستان در جنوب و دو شهرستان در شمال طراحی شده است، گفت: امیدوارم گام اول ایجاد و سرمایه گذاری در این پروژه ها همزمان با دهه مبارک فجر برداشته شود و با پیگیری تقویم اجرایی نتایج آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

