رئیس دانشگاه علم پزشکی ایلام در پی حواشی اخیر:

پوزش می‌طلبم و از همه مدیران و مسئولان بابت هرگونه سوءتفاهم عذرخواهی می‌کنم

پس از آنکه در جلسه ستاد اربعین، استاندار ایلام از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلایه کرد، رئیس این دانشگاه   نیز توضیحاتی ارائه داد و از همه مدیران و مسئولان بابت هرگونه سوءتفاهم عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، عباس قیصوری با اشاره به هم‌زمانی جلسه ستاد اربعین  با یک بحران درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در همان زمان، بیمار بدحالی با خونریزی تهدیدکننده حیات تحت مراقبت بود که نیازمند مداخله فوری رئیس دانشگاه و معاونت غذا و دارو داشت. بیمار متعلق به استاد شهبازی بود و   در آن لحظه، هیچ چیز برای ما مهم‌تر از حفظ جان بیمار نبود.

قیصوری افزود: پیش از جلسه موضوع را به دفتر استاندار  اطلاع داده بودم، اما فرصت نشد شخصاً توضیح دهم. اگر تذکری در جلسه مطرح شده، ناشی از همین عدم اطلاع‌رسانی مستقیم بوده است.

وی با تأکید بر جایگاه حقوقی و شخصیتی استاندار ایلام تصریح کرد:وی از مدیران توانمند و باسابقه استان هستند و احترام به جایگاه حقیقی و حقوقی‌شان برای همه ما واجب است. اگر واکنشی از سوی من دیده شد که ناشی از خستگی یا فشار کاری بوده، از آن برداشت‌ها پوزش می‌طلبم. من هیچ انتظاری ندارم جز اینکه خدمتگزار مردم باشم. اما شاید در آن لحظه نیاز داشتم کسی بزرگ‌تر از خودم یک "خسته نباشید" به من بگوید.

رئیس دانشگاه در پایان گفت: اگر رفتار یا واکنش من باعث ایجاد حاشیه‌هایی در استان شده، پوزش می‌طلبم و از همه مدیران و مسئولان بابت هرگونه سوءتفاهم عذرخواهی می‌کنم. احترام به استاندار  و کلیت نظام مدیریتی استان را تا زمانی که در این مسئولیت هستم، وظیفه خود می‌دانم.

