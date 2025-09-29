خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 559 دستگاه ماینر غیرمجاز در مازندران؛ مصرف برق معادل 1118 خانوار

کشف 559 دستگاه ماینر غیرمجاز در مازندران؛ مصرف برق معادل 1118 خانوار
کد خبر : 1693310
لینک کوتاه کپی شد.

در پی رصد و بازرسی‌های گسترده در استان مازندران، 559 دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) از 24 مرکز مختلف در طی ۳۵ روز گذشته شناسایی و ضبط شد. ‎ این حجم بالای مصرف انرژی، معادل برق مصرفی ۱118 خانوار مسکونی در یک ماه کامل است که تأثیرات مخربی بر شبکه توزیع برق استان به‌جا گذاشته است.

به گزارش ایلنا، سید کاظم حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تأکید بر ابعاد خسارت‌بار این پدیده، اظهار داشت: استخراج غیرمجاز رمزارز، علاوه برافزایش بی‌رویه مصرف و تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری و اصلاح شبکه، باعث بروز ناپایداری و اختلال جدی در خدمت‌رسانی به مردم و صنایع می‌شود.

این عملیات موفقیت‌آمیز حاصل همکاری نزدیک و ورود جدی سازمان اطلاعات سپاه مازندران، سربازان گمنام در اداره کل اطلاعات و همچنین فراجا استان مازندران با واحدهای عملیاتی شرکت توزیع برق بوده است. پرونده‌های متخلفان جهت پیگیری‌های قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده است.

مدیرعامل شرکت برق مازندران در ادامه از شهروندان درخواست کرد: در راستای حفاظت از شبکه برق و جلوگیری از آسیب‌های گسترده، هرگونه مراکز یا موارد مشکوک استخراج رمز ارز را با شماره ۱۲۱ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به مرکز تماس شرکت گزارش دهند.

وی افزود: برای ترغیب و قدردانی از مشارکت مردم، برای گزارش‌های منجر به کشف و اثبات مراکز غیرمجاز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به گزارش دهندگان پرداخت خواهد شد. شرکت تأکید کرده که مقابله با این سرقت انرژی، نیازمند مشارکت همگانی برای حفظ پایداری شبکه برق کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی