جمعی از کارگران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
جمعی از کارگران و کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز برای یازدهمین روز پیاپی، دست به تجمع صنفی مقابل استانداری خوزستان زدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه جمعی از کارگران و کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق مرداد و شهریورماه خود، در مقابل استانداری خوزستان تجمع صنفی برگزار کردند.
این کارگران که علاوه بر عدم پرداخت حقوق شان به قطع اضافهکاریها، پاداشها و مزایای خود و کاهش تولید معترض بودند.
طبق وعده پیشین مسئولین استان و شرکت، قرار بود حقوق معوقه آنان تا روز گذشته پرداخت شود که این موضوع عملی نشد.