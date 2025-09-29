خبرگزاری کار ایران
اخطار محیط‌زیست به صنایع غیرمتعهد؛

دو واحد آلاینده صنعتی در شیراز تعطیل شد

دو واحد صنعتی تولید نشاسته در حاشیه رودخانه چنار راهدار شیراز، با دستور این اداره کل و پس از اخطارهای مکرر، پلمب و تعطیل شدند.

به گزارش ایلنا، این تصمیم قاطع، نتیجه بازدیدهای شبانه و پایش مستمر کارشناسان اداره حفاظت محیط‌زیست شیراز و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس از این واحدها بود که منجر به اثبات تخلفات گسترده و آلودگی‌سازی آن‌ها در رودخانه چنار راهدار شد.

 معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس، در این رابطه تأکید کرد: تمام واحدهای صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی موظف به رعایت کامل ضوابط و مقررات محیط‌زیستی هستند. در صورت ایجاد آلودگی‌های محیط‌زیستی و عدم توجه به اخطاریه‌های رفع آلایندگی، این واحدها مطابق قانون، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد.

قاسم نهاوندی با اشاره به سیاست‌های تشویقی این سازمان افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست علاوه بر برخورد قانونی با واحدهای آلاینده که اثرات منفی بر محیط‌های اطراف خود دارند، برای صنایع پاک و متعهد به مسائل محیط‌زیستی، برنامه‌های تشویقی نیز در نظر گرفته است.

نهاوندی از واحدهای صنعتی سبز و فاقد آلودگی تقدیر کرد و یادآور شد: با توجه به اعلام ثبت‌نام واحدهای صنعتی سبز، واحدهای مشمول می‌توانند برای تکمیل پرسشنامه مربوطه، از طریق سامانه https://iranemp.ir اقدام کنند.

