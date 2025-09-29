گردشگری محور اول در توسعه فارس است

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی فارس که با حضور مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز امور بین‌الملل و معاون امور حقوقی، امور مجلس و امور استان های این وزارت خانه برگزار شد، با تشریح جایگاه استان فارس در جغرافیای کشور، گفت: ۷.۵ درصد از مساحت کشور به استان فارس اختصاص دارد که با دارا بودن ۶ درصد جمعیت و چهار هزار و ۱۰۰ آبادی، رتبه نخست را از نظر تعداد آبادی‌های مسکونی در کل کشور به خود اختصاص داده است که بسیاری از آن‌ها دارای سابقه سکونت تاریخی بوده و ساکنانشان در طول تاریخ با شناسایی و حل مسائل و منابع و موانع زیست، راهکارهایی را برای تداوم زیست در این جغرافیا به دست آورده اند که ما به عنوان میراث تاریخی می شناسیم.

وی در ادامه به چالش‌های اساسی توسعه استان فارس پرداخت و ادامه داد: مهم‌ترین بحران کنونی توسعه استان، چالش کم‌آبی و کشاورزی مبنا بودن استان است که ما را به سمت تغییر رویکرد اشتغال برای ساکنان این استان از حوزه تولید به سمت خدمات سوق می‌دهد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه استان فارس، افزود: گردشگری یکی از استعدادهای مهم استان است و این ظرفیت می‌تواند به عنوان شغل دوم برای مردم در تمام آبادی‌های استان باشد. استان فارس در همه حوزه‌های گردشگری، دارای ظرفیت‌های بی‌بدیل است، به طوری که ۷.۶ درصد از جاذبه‌های گردشگری کل کشور در این استان قرار دارد که در صدر همه استان های کشور است.

پارسایی با اشاره به تأکیدات صریح و مبسوط مقام معظم رهبری بر حوزه گردشگری فارس، گفت: ایشان بارها به صراحت در مورد ظرفیت‌های تاریخی فارس صحبت کرده و تاکید کردند که توجه به موضوع گردشگری می‌تواند استان فارس را در همه حوزه‌ها بی‌نیاز کند، در حالی که این حوزه پس از دو دهه در اولویت دولت‌های پیشین قرار نگرفته بود؛ زیرا برنامه های استان مبتنی بر ظرفیت های استان طراحی نشده بود و میراث فرهنگی به عنوان مانع توسعه تلقی می شد.

وی ادامه داد: استاندار فارس پس از حضور در این مسئولیت اعلام کردند که گردشگری محور اول توسعه استان است؛ این نگاه بسیار امیدآفرین بود و لازم بود اسباب و ملزومات آن فراهم شود. در همین راستا، شعار «فارس؛ میراث‌داری و ثروت‌آفرینی» را به عنوان سرلوحه کار خود در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس قرار دادیم.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر لزوم رویکرد صحیح به میراث فرهنگی برای ثروت‌آفرینی، افزود: اگر قرار است از میراث فرهنگی، ثروت‌آفرینی کنیم، باید میراث فرهنگی را به درستی بازنمایی کنیم؛ همچنین، باید مدیری انتخاب شود که مشرف به میراث فرهنگی استان باشد و تجربه کافی برای ثروت‌آفرینی و تولید ثروت فرهنگی داشته باشد.

پارسایی محورهای کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای را برشمرد و گفت: چند محور اصلی را برای توسعه استان در نظر گرفته‌ایم که شامل صیانت و نگهداری از سرمایه‌های فرهنگی و گردشگری استان، برندسازی مکانی در حوزه میراث فرهنگی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی و گردشگری فارس، تقویت نقش فارس در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و در نهایت افزایش سهم فارس در اقتصاد گردشگری طبق سند توسعه گردشگری است؛ امیدواریم با این رویکردها، سرمایه اجتماعی ما در این دولت افزایش یابد.

