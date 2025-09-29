خبرگزاری کار ایران
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد؛

اجرای کامل طرح معاینه فنی در محدوده مرکزی شیراز از ۱۵ مهر

اجرای کامل طرح معاینه فنی در محدوده مرکزی شیراز از ۱۵ مهر
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، گفت: از ۱۵ مهرماه، طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز کلان‌شهر شیراز به‌طور کامل اجرا می‌شود و ورود خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر با رصد دوربین‌های هوشمند و پایش پلیس راهور، ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده، از اجرای کامل طرح محدوده کم‌آلاینده در مرکز شهر از تاریخ ۱۵ مهرماه خبر داد.  

وی افزود: این طرح به منظور کاهش آلاینده‌های هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلان‌شهر به اجرا درمی‌آید.  

به گفته فرخ‌زاده، تا قبل از تاریخ یادشده به مالکان خودرو فرصت داده شده تا نسبت به انجام معاینه فنی اقدام کنند.  

معاون شهردار شیراز گفت: از نیمه مهر به بعد، دوربین‌های هوشمند تردد، ورود خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت کرده و داده‌ها به پلیس راهور ارسال می‌شود تا مطابق قانون، جریمه برای متخلفان اعمال شود.  

وی تصریح کرد: اجرای مستمر این طرح، گامی مهم برای بهبود کیفیت هوا و حفاظت از سلامت جمعی شهروندان به شمار می‌رود.  

