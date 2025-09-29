در دانشگاه شیراز انجام شد؛
راهاندازی سامانهای نوین برای ارزیابی نگارشی و ویرایشی پایاننامهها
سامانهای نوین برای ارزیابی نگارشی و ویرایشی پایاننامهها بههمراه صدور گواهی رسمی، حاصل همکاری ایرانداک و ویراویراست برای پاسداشت زبان فارسی و ارتقای متون دانشگاهی راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی دانشگاه شیراز، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و شرکت دانشبنیان «پردازشگران زبان ویرا» با نام تجاری «ویراویراست» مستقر در مرکز رشد دانشگاه شیراز، با هدف پاسداشت زبان فارسی و ارتقای کیفیت نگارش متون علمی و دانشگاهی، همکاری مشترکی آغاز کردند. دستاورد این همکاری ایرانداک و ویراویراست، راهاندازی سامانهای نوین برای ارزیابی نگارشی و ویرایشی پایاننامهها بههمراه صدور گواهی رسمی است.
مدیر نوآوری، فناوری و کارآفرنی دانشگاه شیراز ضمن اعلام این خبر، توضیح داد: این سامانه به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاهها این امکان را میدهد که فایل پایاننامه یا متن علمی خود را بارگذاری کنند و پس از پردازش خودکار متن، گزارشی شامل امتیاز کیفی به نگارش، دستور خط و ساختار زبانی بههمراه گواهی رسمی و قابل استناد دریافت کنند. این گواهی میتواند در فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی استفاده شود.
سجاد تقوایی،افزود: کاربران میتوانند پس از دریافت گزارش اولیه، در مرحله بعد، متن خود را در سامانه هوشمند ویرایش متن که دارای نشان تأیید فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، ویرایش کرده و پیشنهادهایی برای بهبود املا، دستور خط، نشانهگذاری، جملهبندی و ساختار دریافت کنند.
تقوایی گفت: ویراویراست که تاکنون ابزارهایی چون سامانه ویرایش متن فارسی، تبدیل فایلهای صوتی و ویدئویی به متن و تایپ صوتی آفلاین را توسعه داده است، در این همکاری با ایرانداک گامی مؤثر در راستای پاسداشت زبان فارسی، ارتقای کیفیت نگارش علمی پایاننامهها و تسهیل فرایندهای دانشگاهی برمیدارد.
سامانه ارزیابی و ویرایش پایاننامه ویراویراست و ایرانداک https://edit.irandoc.ac.ir