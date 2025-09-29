رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در نشست با خبرنگاران عنوان کرد:
برگزاری نخستین همایش اقتصاد، صنعت و سلامت با محوریت ارتقاء خدمات درمانی
بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: نخستین همایش اقتصاد، صنعت و سلامت با محوریت ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی در این استان برگزار میشود. این همایش میتواند به عنوان گامی نوین برای پیوند ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی و تولیدی با توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در استان ایفای نقش کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد نظری در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی، افزود: برای برگزاری این همایش، برنامهریزیهای گستردهای از سوی دانشگاه علوم پزشکی این استان برای بهرهگیری از ظرفیتهای صنعتی، تولیدی و اقتصادی در استان در راستای ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه انجام شده است.
وی با اشاره به تجربیات موفق سال گذشته در تعامل با نهادهای متعدد از جمله ادارهکل صمت استان مرکزی؛ شرکت شهرکهای صنعتی این استان و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک، ادامه داد: پتانسیل قابل توجهی در حوزه صنعت استان برای ایفای نقش در مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء زیرساختهای سلامت وجود دارد.
تبیین فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت از اهداف همایش
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: نخستین همایش اقتصاد، صنعت و سلامت، با هماهنگی استانداری، نهادهای اقتصادی و صنعتی و تولیدی و با هدف تبیین فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه سلامت و تشویق صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به مشارکت در پروژههای درمانی و عمرانی برگزار میشود.
نظری تصریح کرد: حضور چهرههای ملی و پنل تخصصی در این همایش، محسن نجفیخواه معاون سازمان برنامهوبودجه کشور و اساتید دانشگاه، به عنوان سخنران اصلی حضور دارند. همچنین پنل تخصصی با محوریت معرفی ظرفیتهای 7 معاونت دانشگاه علوم استان مرکزی برای همکاری با تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار خواهد شد.
وی به زمان برگزاری همایش اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: نخستین همایش اقتصاد، صنعت و سلامت 12 مهر ماه در اراک برگزار میشود. امید است این همایش بتواند زمینهساز توسعه پایدار خدمات سلامت در استان مرکزی با مشارکت فعال بخش صنعت و اقتصاد باشد.
تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در اولویت قرار دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به نمونههای موفق همکاری صنعت و سلامت اشاره داشته و تأکید کرد: ارتقاء تجهیزات بخش مغز و اعصاب بیمارستان ولیعصر اراک با هزینه 20 میلیارد ریالی و همچنین خرید دستگاه MRI برای این بیمارستان، با کمک و حمایت مالی صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شده است.
نظری ابراز داشت: همچنین تکمیل فاز نیمهتمام بیمارستان آیتاله خوانساری توسط گروه پیشگامان صنعت و سرمایهگذاری کامل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک، در پروژه پِتاسکن این بیمارستان و اخذ مجوز آن از برنامههای آینده و نیازهای دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است که در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی از اخذ مجوز اولیه ایجاد دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد و اضافه کرد: ساختمان این دانشکده در حال آمادهسازی است و برای تجهیز آن به حدود 4000 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. در این راستا انتظار میرود صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه داروسازی، در این مسیر همراهی داشته باشند.
امکان سرمایهگذاری بخشی از مالیاتها در حوزه تحقیقات پزشکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی همچنین به امکان سرمایهگذاری بخشی از مالیاتهای بخشهای واحدهای تولیدی و صنعتی و فعالیتهای اقتصادی در حوزه تحقیقات پزشکی اشاره کرده و گفت: اجرایی شدن اقداماتی از این دست میتواند به عنوان بخشی از مالیات رسمی این بخشها در استان مرکزی محسوب شود.