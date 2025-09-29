قتل توسط پسر عمو و دستگیری قاتل در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: روز چهارم مهرماه سال‌جاری و در پی گزارش به پلیس ١١٠ مبنی بر درگیری منجر به قتل در یکی از روستا‌های شهرستان شیراز، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوانی به دلیل اختلافات خانوادگی با پسر عموی ٢۵‌ساله خود درگیر و وی را با سلاح سرد از ناحیه سینه، شکم و پا مجروح می‌نماید که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت می‌نماید که بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی قاتل در دستور کار ماموران کلانتری٢٢ آزادگان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: با سرعت عمل و تلاش ماموران انتظامی، قاتل در کمتر از ٢٤ ساعت در خیابانی در شیراز شناسایی و دستگیر شد.

زراعتیان گفت: عاقبت‌اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

