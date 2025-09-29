عالِم مبارز، نقاب در خاک کشید

به گزارش ایلنا از خوزستان، آیت‌الله شیخ علی بدری از جمله علمای پرکار و تاثیرگذار معاصر بود که عمر پربرکت خود را در راه تحصیل علم، تبلیغ دین و مبارزه با طاغوت سپری کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز در سنگر قضاوت و خدمت به نظام اسلامی، خدمات شایان توجهی از خود به یادگار گذاشت.

دوران تحصیل و مبارزات پیش از انقلاب

آیت‌الله بدری دشتی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در روستای کردوان علیا از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز کرد و از همان کودکی علاقه‌مند به فراگیری علوم دینی بود. در شانزده‌سالگی رسماً وارد حوزه علمیه شد و مقدمات و سطح را در موطن خود به پایان رساند.

وی در سال ۱۳۲۳ برای ادامه تحصیل راهی نجف اشرف شد و از محضر بزرگانی چون آیت‌الله سیدعبدالاعلی سبزواری، آیت‌الله سیداسدالله مدنی تبریزی، آیت‌الله میرزا باقر زنجانی، و آیت‌الله سیدابوالقاسم خویی بهره‌مند گردید. از جمله نکات برجسته زندگی علمی وی، حضور در درس خارج فقه حضرت امام خمینی (ره) در نجف اشرف بود؛ حضوری که نه‌تنها در شکل‌گیری شخصیت علمی او مؤثر بود، بلکه مبنای همراهی‌اش با نهضت امام در سال‌های بعد شد.

در دوران اقامت در نجف، آیت‌الله بدری دشتی به کویت سفر می‌کرد و در آنجا به تبلیغ معارف دینی می‌پرداخت. وی در یکی از مساجد این کشور سخنرانی‌هایی ایراد می‌کرد که رنگ و بوی انقلابی داشت و به انتقاد از حکومت پهلوی می‌پرداخت. همچنین در توزیع کتاب «ولایت فقیه» امام خمینی (ره) در میان مردم کویت نقش فعالی داشت؛ فعالیت‌هایی که موجب خشم سفیر رژیم پهلوی شد و در نهایت منجر به اخراج او از کویت گردید.

بازگشت به ایران و ادامه مبارزه

پس از بازگشت به ایران، وی در شهر آبادان مستقر شد. اگرچه در بدو ورود، توسط حکومت پهلوی ممنوع‌الخروج اعلام شد، اما به دلیل اشتباهی در ثبت نام خانوادگی (ثبت نام "دشتی" به جای "بدری") از این محدودیت رهایی یافت. در آبادان نیز دست از مبارزه نکشید و با رژیم ستم‌شاهی به مقابله ادامه داد. گزارش‌های ساواک حاکی از آن است که وی از حضور در مجالس حکومتی و جشن‌های پهلوی خودداری می‌کرد، امری که نشان از پایداری او در مسیر مبارزه دارد.

خدمات پس از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله بدری دشتی ابتدا به زادگاه خود بازگشت، اما به توصیه و دستور امام خمینی (ره) که شناختی عمیق از او داشت، به عنوان قاضی در دادگاه‌های انقلاب خوزستان منصوب شد. او در دوران جنگ تحمیلی، حاکم شرع آبادان بود و با مجاهد نستوه حجت‌الاسلام غلامحسین جمی، امام جمعه فقید آبادان، همکاری نزدیکی داشت.

در تمام سال‌های پس از انقلاب، آیت‌الله بدری دشتی در سنگر خدمت به مردم، اجرای عدالت و تبلیغ دین حضوری مستمر داشت و خاطرات گران‌بهایی از روزهای پرخطر مبارزه و علم‌آموزی در جوار حرم امیرالمؤمنین علی(ع) با خود به همراه داشت.

وی همچنین صاحب اثر فقهی مهمی با عنوان «رساله العسر و الحرج» بود و همواره در کنار فعالیت‌های قضایی و فرهنگی، به اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم می‌پرداخت.

گمنامیِ پرثمر

اگرچه آیت‌الله بدری دشتی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) و از عالمان مبارز و انقلابی بود، اما همواره در گمنامی و بی‌ادعا زندگی کرد. گمنامی‌ای که نه از بی‌اثری، بلکه از اخلاص و تواضع وی سرچشمه می‌گرفت. او نماد عالمان مردمی و بی‌ادعایی بود که نه به دنبال شهرت رفتند و نه از میدان‌های دشوار گریختند.

درگذشت

خبرگزاری ایلنا در خوزستان درگذشت این عالم وارسته در آغازین روزهای پاییز ۱۴۰۴ را به خانواده معظمش، مردم شریف استان‌های خوزستان و بوشهر، شهرهای آبادان و دشتی، حوزه‌های علمیه و شاگردان ایشان تسلیت عرض می‌کند.

بی‌تردید یاد و راه این فقیه مجاهد، الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

رحمت و رضوان الهی بر روح بلندش باد.

