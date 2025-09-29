به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، آتش‌نشانی شغلی است که با جان انسان‌ها گره خورده؛ مردانی که هر روزه با خطر، دود و شعله‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند تا امنیت و آرامش در شهر برقرار باشد.

با وجود سختی‌ها، فشارهای روحی و جسمی و شرایط دشوار کاری، آتش‌نشانان همواره در صف اول خدمت‌رسانی به مردم ایستاده‌اند. به مناسبت روز آتش‌نشانی و ایمنی، این گزارش نگاهی دارد به وضعیت معیشتی و دغدغه‌های کاری آتش‌نشانان اهوازی؛ قهرمانانی که در کنار رشادت و ایثار، نیازمند توجه جدی مسئولان به مطالبات صنفی و بهبود شرایط زندگی خود هستند.

به همین مناسبت علی مطراوی عضو شورای اسلامی کار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به بیان مشکلات و دغدغه‌های این قشر پرداخت.

پرداخت نشدن مطالبات حقوقی و رفاهی از سال گذشته

وی با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد آتش‌نشانان اهوازی، اظهار کرد: برخی مطالبات حقوقی و رفاهی همکاران ما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و با توجه به افزایش تورم پرداخت آن‌ها دیگر دردی را دوا نمی‌کند.

آتش‌نشانان در انتظار تبدیل وضعیت

مطراوی بر پیگیری مشکلات معیشتی آتش‌نشانان از سوی مسئولین شهرداری اهواز تاکید کرد و افزود: تبدیل وضعیت پرسنل یکی دیگر از مطالبات قانونی آتش‌نشانان است چرا که برخی از همکاران ما از سال ۱۳۹۵ که استخدام شده‌اند هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه مهم آتش‌نشانی در مدیریت شهری، گفت: عدم اصلاح عناوین و گروه شغلی و احکام حقوقی از دیگر معضلاتی است که پرسنل با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چراکه اشتباهات موجود در احکام و عناوین شغلی باعث کاهش دریافتی برخی از کارکنان شده و وضعیت بیمه آن‌ها را نیز دستخوش تغییراتی کرده است.

لزوم توجه شهرداری اهواز به مطالبات آتش‌نشانان

عضو شورای اسلامی کار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خواستار نگاه ویژه مسئولان به معیشت پرسنل آتش‌نشانی شد و عنوان کرد: آتش‌نشانان اهوازی از سه سال گذشته مطالبات حقوقی و معیشتی را طلبکار هستند. این شغل از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با جان انسان‌ها درارتباط است ولی توجه کمی از سوی مسئولین شهرداری به آن‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: کمبود و فرسوده شدن برخی امکانات، تجهیزات ایمنی و وسایل مرتبط با عملیات‌ها در شغل آتش‌نشانی از دیگر معضلات پرسنل است. تجهیزات نقش مستقیم با جان آتش‌نشانان و مردم در عملیات دارد و لذا نیازمند توجه ویژه مسئولین به خصوص شهرداری اهواز است.

تاثیر مستقیم مشکلات آتش‌نشانان بر امنیت شهر

با توجه به جایگاه حساس و خطرناک شغل آتش‌نشانی و نقشی که این قشر در حفاظت از جان شهروندان و مدیریت بحران‌های شهری ایفا می‌کند، توجه به مطالبات صنفی و معیشتی آتش‌نشانان اهوازی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، عدم تبدیل وضعیت پرسنل، اشتباهات در احکام و گروه‌های شغلی و فرسودگی تجهیزات عملیاتی نه تنها باعث کاهش انگیزه و رضایت شغلی آتش‌نشانان می‌شود، بلکه می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت و امنیت خدمات ارائه شده به شهروندان تأثیر منفی بگذارد.

شهرداری اهواز با اصلاح رویه‌های حقوقی، ارتقای شرایط کاری و تأمین تجهیزات ایمنی استاندارد، می‌تواند ضمن پاسخ به مطالبات قانونی این قشر، ایمنی و کارآمدی عملیات‌های آتش‌نشانی را تضمین کرده و ارزش و اهمیت شغل پرخطر آتش‌نشانی را به درستی مورد توجه قرار دهد.

انتهای پیام/