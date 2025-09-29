معاون استاندار البرز تأکید کرد:
لزوم بهره مندی دستگاههای اجرایی از فناوری و تکنولوژیهای نوین
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز با تأکید بر ضرورت شناسایی، آموزش و بهکارگیری فناوری و تکنولوژیهای نوین، گفت: شناسایی ظرفیت پرسنل و تقویت روحیه آنان با بهرهگیری از آیتمهای انگیزشی از دیگر موارد مهمی است که مدیران باید مدنظر قرار دهند.
به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، صبح امروز در گردهمایی معاونین برنامهریزی و توسعه دستگاههای اجرایی استان به همراه ذیحسابان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برنامهریزی در راستای توسعه ظرفیتهای موجود استان، بر اساس دستور استاندار البرز، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت جذب اعتبار برای توسعه زیرساختها افزود: جذب اعتبار، برنامهریزی دقیق و صرف بهینه آن باید جدی گرفته شود و هزینهکرد اعتبارات نباید به دقایق پایانی موکول شود.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز خاطرنشان کرد: نقشه راه ۱۴۰۵ در این مسیر تدوین خواهد شد تا با رویکردی توسعهمحور، اقدامات پیشرو را به صورت هدفمند اجرایی کنیم.
فراهانی همچنین به اهمیت تکریم مراجعهکنندگان اشاره کرد و گفت: سامانه فوریتهای اداری تحت عنوان (فواد) در استان البرز فعالیت خود را آغاز کرده است و بازرسین این سامانه به صورت سرزده از دستگاههای اجرایی بازدید میکنند. لذا آمادگی کامل مراکز خدماترسان مورد انتظار است.
وی با اشاره به گزارش بازرسان که نشان میدهد تا رسیدن به نقطه ایدهآل فاصله وجود دارد، تأکید کرد: بازدیدهای استانی برای شناسایی و رفع چالشها ادامه خواهد داشت و فرمانداریها نیز موظفاند این بازدیدها را در سطح شهرستانهای خود اجرایی کنند.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز بر ضرورت برنامهریزی و ارائه ایده در دستگاههای خدماترسان برای پیشبرد اهداف سامانه فوریتهای اداری (فواد) تأکید کرد و افزود: آموزش پرسنل و نیروهای انسانی مرتبط با این سامانه از مطالبات اصلی دستگاههای اجرایی است که پیگیری و اجرا خواهد شد.
فراهانی تعامل بین دستگاهها را شرط لازم توسعه تراز اول در استان دانست و گفت: تا زمانی که هماهنگی بین دستگاهی برقرار نباشد، توسعه پایدار امکانپذیر نیست. بنابراین تقویت همافزایی باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
وی همچنین اهمیت تعامل با بخش خصوصی را یادآور شد و افزود: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و ارزیابی دیدگاههای آنان میتواند نقش مؤثری در ارتقاء سطح خدمات داشته باشد.
