خبرگزاری کار ایران
کاهش ۱۸ سانتی‌متری تراز آبخوان‌های آذربایجان غربی در پی خشکسالی بی‌سابقه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب زیرزمینی استان، از افت ۱۸ سانتی‌متری سطح آبخوان‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: در صورت تداوم خشکسالی، کاهش سطح آب با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید رستگاری، در گفت و گو با خبرنگاران،اظهار داشت: در دشت‌های بحرانی مانند سلماس، قالقاچی و کهریز، افت میانگین سطح آب زیرزمینی حدود ۴۰ سانتی‌متر بوده که در حال حاضر وضعیت نسبتا پایداری دارد، اما با ادامه خشکسالی، کاهش سطح آب این مناطق تشدید خواهد شد.

رستگاری به کاهش بی‌سابقه ذخایر برف و بارندگی‌های بهاری اشاره کرد و گفت: این روند منجر به کاهش منابع آبی ورودی به سدهای استان شده و تأمین آب بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین به تأثیرات تغییرات اقلیمی اشاره کرد و افزود: کاهش بارندگی، افزایش دما، افزایش تبخیر و شوری خاک از جمله تاثیرات تغییر اقلیم است  که بر منابع آب و کشاورزی استان تأثیرگذار بوده است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی، تصریح کرد: با اشاره به پیش‌بینی کاهش بارندگی در سال آبی جاری، بر ضرورت مدیریت دقیق مصرف آب و اولویت‌بندی تأمین آب شرب تأکید کرد و گفت:شرکت آب منطقه‌ای با اجرای برنامه تعادل‌بخشی منابع آب و نظارت بر چاه‌های مجاز و غیرمجاز در تلاش است تا از افت بیشتر منابع آبی جلوگیری کند.

وی مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و تبدیل اراضی دیم به آبی را بزرگ‌ترین چالش استان دانست و گفت: پیامدهای منفی آن در خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب‌ها و کاهش سطح آبخوان‌ها مشهود است.

وی همچنین مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و تغییر کاربری اراضی را بزرگ‌ترین تهدید برای منابع آبی استان دانست.

