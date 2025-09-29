خبرگزاری کار ایران
وکیل قلابی توسط مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری در ساری دستگیر شد

رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: وکیل قلابی که در پوشش یک موسسه حقوقی با وعده حل مشکلات حقوقی و قضایی مراجعین از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد، توسط مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری مازندران در ساری دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: حسب اطلاعات واصله مبنی بر تخلفات متعدد فردی در پوشش فعالیت در یک موسسه حقوقی، پیگیری موضوع در دستور کار ویژه مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری مازندران بابیان اینکه متهم دارای پرونده وکالت نبوده است، افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد مشارالیه با فریب مردم و دریافت وجوه نقدی و سکه طلا در دفعات متعدد، با وعده اخذ رأی به سود افراد و ادعای ارتباط نزدیک با مقامات قضایی و نفوذ در دادگستری، نسبت به غصب عنوان وکیل و کلاه‌برداری از مراجعین نموده است.

پوریانی تأکید کرد: پس از پایان تحقیقات و جمع‌آوری مستندات و مدارک، متهم در حین ورود به دادگاه، توسط مأمورین حفاظت‌واطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده در بازجویی اولیه به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران بابیان اینکه متهم با صدور قرار مناسب به زندان معرفی‌شده است، خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مؤلفه فساد در استان، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

