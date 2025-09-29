1156 زن سرپرست خانوار در استان مرکزی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی اله‌دادی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مرکزی، افزود: در حال حاضر 17 دختر و 15 پسر در مراکز اقامت شبانه‌روزی بهزیستی این استان زندگی می‌کنند. این افراد بعد از 18 سالگی از این مراکز ترخیص می‌شوند، اما از حمایت‌های مالی برای زندگی و اسکان برخودار خواهند بود.

وی به تعداد کودکان شیرخواری که تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی هستند و در این نهاد نگهداری می‌شوند اشاره کرده و ادامه داد: یک شیرخوارگاه در این استان فعال است که در حال حاضر 7 کودک در آن نگهداری می‌شوند. در صورت درخواست از سوی خانواده‌های متقاضی به عنوان فرزندخواندگی واگذار می‌شوند.

فرزندخواندگی 14 کودک در استان مرکزی در 6 ماهه نخست سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: 235 کودک در سطح این استان نزد اقوام سببی و نسبی خود و یا افرادی که در این حوزه داوطلب هستند، نگهداری می‌شوند. در این راستا ماهیانه مبلغ 55 میلیون ریال یارانه به خانواده‌هایی که این کودکان را تحت پوشش قرار داده‌اند، پرداخت می‌شود.

اله‌دادی به موضوع فرزندخواندگی و تعداد کودکانی که تحت این عنوان به خانواده‌های متقاضی سپرده شده‌اند اشاره داشته و تصریح کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری 14 کودک تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی به فرزندخواندگی گرفته شدند. این تعداد فرزندخواندگی در نوع خود و در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی بیان داشت: طرح ملی «میزبان - میهمان» ویژه کودکانی است که به دلیل سن بیشتر و بالاتر از 7 سال، شانس کمتری برای فرزندخواندگی دارند. در این طرح، خانواده‌های داوطلب با مجوز قضایی، کودک را تحت نظارت بهزیستی در کنار فرزندان خود نگهداری می‌کنند. تاکنون در این استان یک کودک به این شیوه واگذار شده است.

حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان 2 قلو و بیشتر در استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به حمایت‌هایی که از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو انجام می‌شود اشاره داشته و تأکید کرد: 793 خانوار دارای فرزند 2 قلو و 41 خانوار دارای فرزند 3 قلو، 4 قلو و حتی 5 قلو هستند که تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و خانواده‌های آنها مستمری دریافت می‌کنند. این کودکان تا سن 6 سالگی حمایت می‌شوند.

اله‌دادی به فعالیت اورژانس اجتماعی در استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 3282 مأموریت سیار توسط واحدهای اورژانس اجتماعی انجام شده است. همچنین مراکز مداخله در بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در 8 شهرستان فعال هستند که 484 مأموریت توسط این مراکز ثبت شده است.

وی به دیگر اقداماتی که برای حمایت از دختران و زنان آسیب‌دیده اجتماعی از سوی بهزیستی انجام می‌شود اشاره داشته و اضافه کرد: یک خانه سلامت در با 3 دختر مقیم، یک خانه امن ویژه زنان خشونت‌دیده با 10 مورد خدمت‌رسانی و یک خانه تلاش ویژه زنان آسیب‌دیده اجتماعی با 4 نفر تحت پوشش در استان مرکزی فعال هستند.

ارائه 26 هزار و 141 خدمات مشاوره‌ای و آموزشی و حمایتی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی همچنین گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری 26 هزار و 141 خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و حمایتی توسط مراکز تحت پوشش این اداره‌کل در استان انجام شده است. همچنین در این بازه زمانی 2500 نفر آموزش‌های عمومی و 3000 نفر آموزش‌های مهارت‌های زندگی را از سوی بهزیستی فرا گرفته‌اند.

اله‌دادی به فعالیت 1480 مرکز مشاوره تلفنی در استان مرکزی اشاره داشته و افزود: در نیمه نخست سال جاری 1500 نفر از خدمات مشاوره تلفنی اداره‌کل بهزیستی این استان بهره‌مند شدند. این مراکز از ساعت 8 صبح تا 11 شب به صورت رایگان پاسخگوی تماس‌های مردمی از سراسر استان هستند و خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی به اقدامات انجام شده در خصوص مراکز مشاوره حضوری اشاره کرده و ادامه داد: در حال حاضر 16 مرکز مشاوره تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی در سطح استان مرکزی فعالیت می‌کنند. از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه مشاوره حضوری، 200 مورد خدمات توسط مراکز دولتی و 319 مورد خدمات توسط مراکز غیردولتی ارائه شده است.

فعالیت 44 مرکز اقامتی و بهبودی ترک اعتیاد در استان مرکزی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از فعالیت 44 مرکز اقامتی و بهبودی ترک اعتیاد در این استان خبر داد و اظهار داشت: در این مراکز، 3136 مورد پذیرش و ترخیص در سال جاری ثبت شده است. در خصوص مراکز کاهش آسیب شامل دی‌آی‌سی‌ها و شلترها نیز 5 مرکز در سطح استان فعال هستند که به 1800 نفر خدمات ارائه می‌دهند.

اله‌دادی به فرایند ارتباط مستقیم با مردم و مددجویان تحت پوشش اداره‌کل بهزیستی استان مرکزی و اهمیت آن اشاره داشته و تصریح کرد: ملاقات‌های مردمی به صورت روزانه انجام می‌شود و به روز خاصی محدود نمی‌شود. این ارتباط مستمر نقش مهمی در شناسایی نیازها و ارتقاء خدمات در حوزه بهزیستی دارد.

