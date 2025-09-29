معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:
ظرفیت بخش خصوصی برای واردات نهادههای دامی فعال شود/ رصد مستمر انبارهای کالاهای اساسی در آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات نهاده های دامی گفت: انبارهای کالاهای اساسی در آذربایجان شرقی به صورت مستمر رصد می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی گفت: ظرفیت فعالسازی بخش خصوصی در زمینه واردات نهادههای دامی یکی از حوزههای مهم برای تأمین پایدار نیاز استان است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف اقلام اساسی در استان به طور دقیق مشخص است، افزود: انبارهای کالاهای اساسی به صورت مرتب رصد و کنترل میشود تا از ایجاد هرگونه کمبود احتمالی در بازار جلوگیری شود.
روحی تصریح کرد: مدیریت دقیق ذخایر و نظارت مستمر بر روند تأمین و توزیع کالاها، مانع از بروز مشکلات ناگهانی در بازار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه خاطرنشان کرد: تنظیم بازار تنها به معنای عرضه کالا نیست، بلکه از مرحله تولید تا توزیع، چه در بخش عمدهفروشی و چه خردهفروشی، مسئولیتها و وظایف مشخصی تعریف شده است که هر بخش باید آنها را به درستی انجام دهد.
روحی با بیان اینکه همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی لازمه پایداری بازار است، اظهار داشت: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار، ایجاد تعادل و آرامش در بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی برای شهروندان است.