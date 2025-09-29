خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار گلستان:

برخورد جدی با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ در گلستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ برخورد جدی می‌شود و گلستان در شهریورماه با رکورد ۱۷ میلیون و ۷۳۷ هزار قطعه جوجه ریزی رتبه نخست این حوزه را در کشور کسب کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، عبدالعلی کیان مهر گفت: بر اساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گلستان مقرر شد با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ برخورد جدی و قاطع شود. یکی از مصوبات مهم این جلسه، برخورد جدی و قاطع با متخلفان زنجیره تولید و توزیع مرغ در استان بود. 

وی گفت: کمبود مرغ در استانی که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ کشور است قابل قبول نیست و با هدف رفع مشکلات تأمین و توزیع مرغ در سطح استان، با متخلفان این حوزه به شدت برخورد خواهیم کرد. 

وی گفت: استان گلستان در شهریورماه با رکورد ۱۷ میلیون و ۷۳۷ هزار قطعه جوجه ریزی رتبه نخست این حوزه را در کشور کسب کرد. 

گفتنی است، زنجیره‌ها و واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان گلستان در ۶ ماهه اول سال جاری با ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد در جوجه ریزی رشد داشته‌اند.

