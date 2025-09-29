خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آبفای استان خبر داد؛

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه شرکت آبفا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی قزوین

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه شرکت آبفا، راه و شهرسازی و نظام مهندسی قزوین
کد خبر : 1693106
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: با امضای تفاهم نامه میان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، مدیرکل راه و شهرسازی استان و رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین و معاونین این دستگاه ها صورت گرفت، از ابتدای مهرماه سال جاری همکاری های میان این مجموعه‌ها وارد فاز تازه‌ای شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی با اعلام این خبر گفت: تفاهم نامه مذکور در 13 بند و در خصوص پیاه سازی طرح های مدیریت مصرف و خدمات دفع فاضلاب تنظیم شده است.

وی افزود: در تفاهم نامه مذکور، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و خدمات دفع فاضلاب در تمامی شهرستان‌ها و شهرهای استان قزوین از جمله قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا، آوج، محمدیه، مهرگان و سایر شهرها در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: الزام برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مهندسان ناظر (بازرسان) و مجریان با همکاری شرکت آب و فاضلاب و نظارت دقیق بر تاسیسات مکانیکی (آب و فاضلاب) ساختمان‌ها توسط مهندسان ناظر بر اساس چک ‌لیست‌های مصوب از دیگر بندهای تفام نامه است.

بیرنوندی همچنین از پیش‌بینی جانمایی مخزن ذخیره آب و پمپ در ساختمان‌های جدید و الزام کنترل آن در فرآیند تایید نقشه‌ها و نیز کدگذاری و ثبت اطلاعات مخازن ذخیره و کنتورهای آب در سامانه‌های شرکت آب و فاضلاب و نظام مهندسی به عنوان بخشی دیگر از تفاهم صورت گرفته یاد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: همکاری دفاتر روابط عمومی های دو مجموعه برای ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت مصرف آب از طریق رسانه‌ها و شهرداری‌ها و همچنین الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به تشکیل پرونده‌ها، تکمیل چک‌لیست‌ها و ارسال گزارش‌ها (CRM)از مفاد دیگر تفام نامه است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین افزود: توجه ویژه به بازچرخانی فاضلاب خاکستری و استفاده مجدد از پساب در فضاهای سبز، شست‌وشو و سایر مصارف غیرشرب ووبالاخره پیش‌بینی ایجاد تأسیسات الکترومکانیکال در ساختمان‌ها جهت جمع‌آوری و استفاده از آب‌های سطحی و باران در این تفاهم نامه گنجانده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه مدیریت منابع آب و خدمات فاضلاب باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی