به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی با اعلام این خبر گفت: تفاهم نامه مذکور در 13 بند و در خصوص پیاه سازی طرح های مدیریت مصرف و خدمات دفع فاضلاب تنظیم شده است.

وی افزود: در تفاهم نامه مذکور، اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و خدمات دفع فاضلاب در تمامی شهرستان‌ها و شهرهای استان قزوین از جمله قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین‌زهرا، آوج، محمدیه، مهرگان و سایر شهرها در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: الزام برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مهندسان ناظر (بازرسان) و مجریان با همکاری شرکت آب و فاضلاب و نظارت دقیق بر تاسیسات مکانیکی (آب و فاضلاب) ساختمان‌ها توسط مهندسان ناظر بر اساس چک ‌لیست‌های مصوب از دیگر بندهای تفام نامه است.

بیرنوندی همچنین از پیش‌بینی جانمایی مخزن ذخیره آب و پمپ در ساختمان‌های جدید و الزام کنترل آن در فرآیند تایید نقشه‌ها و نیز کدگذاری و ثبت اطلاعات مخازن ذخیره و کنتورهای آب در سامانه‌های شرکت آب و فاضلاب و نظام مهندسی به عنوان بخشی دیگر از تفاهم صورت گرفته یاد کرد.

وی در ادامه یادآور شد: همکاری دفاتر روابط عمومی های دو مجموعه برای ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه مدیریت مصرف آب از طریق رسانه‌ها و شهرداری‌ها و همچنین الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به تشکیل پرونده‌ها، تکمیل چک‌لیست‌ها و ارسال گزارش‌ها (CRM)از مفاد دیگر تفام نامه است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین افزود: توجه ویژه به بازچرخانی فاضلاب خاکستری و استفاده مجدد از پساب در فضاهای سبز، شست‌وشو و سایر مصارف غیرشرب ووبالاخره پیش‌بینی ایجاد تأسیسات الکترومکانیکال در ساختمان‌ها جهت جمع‌آوری و استفاده از آب‌های سطحی و باران در این تفاهم نامه گنجانده شده است.

وی در پایان تصریح کرد: این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها در زمینه مدیریت منابع آب و خدمات فاضلاب باشد.

انتهای پیام/