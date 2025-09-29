یک مسئول:
تامین مسکن؛ الزام اساسی برای توانمندسازی ۱۰۶ هزار معلول در کشور
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی گفت:تامین مسکن یکی از الزامات توانمندسازی جامعه هدف است و در حال حاضر ۱۰۶ هزار معلول در کشور فاقد مسکن می باشند.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی امروز در دیدار با نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ثبتنام ۷۰ هزار نفری جدید برای دریافت مستمری، افزود: با اجرای طرحهای فرصتآفرینی و توانمندسازی، شرایط لازم برای زیر پوشش قرار گرفتن این افراد فراهم میشود.
وی با بیان اینکه دو ماه پیش تعداد پشت نوبتیهای مستمری به صفر رسیده بود، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار مرکز مشاوره و ۹ هزار موسسه خیریه در کشور فعال است.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی و اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی به سمت ارائه خدمات محلهمحور، افزایش مشارکت مردم و اجتماعی کردن خدمات در حال حرکت است و «زیستبوم مشارکت اجتماعی» طراحی شده است.
حسینی به سایر اقدامات این سازمان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۴ هزار واحد مسکونی به مددجویان واگذار شد و زمینه ازدواج ۶ هزار نفر از مددجویان با تامین جهیزیه و خدمات مشاوره فراهم شد.
وی با اشاره به فعالیت ۳۸۵ اورژانس اجتماعی گفت: در اورژانس اجتماعی به ۸۳ درصد کودک آزاریها و به مسائل ۹۲ درصد دختران فراری رسیدگی و به چرخه زندگی بازگشتند.
حسینی ادامه داد: در سال جاری۳۰ مرکز اورژانس اجتماعی جدید با ۵۰۰ دستگاه خودرو و ۲۰۰ نیروی جدید راهاندازی میشود.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۰۶ هزار معلول در کشور فاقد مسکن هستند گفت: ۴۶ هزار واحد مسکونی در حال ساخت برای مددجویان است و تسهیلات قرضالحسنه و بلاعوض برای مسکن آنان پرداخت میشود.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این دیدار با اشاره به مشکلات استان، محرومیت برخی شهرستانها از اورژانس اجتماعی را یادآور شد و گفت: با وجود افزایش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و خودکشی، شهرستانهای بِن، کوهرنگ، فلارد، خانمیرزا و فرخشهر اورژانس اجتماعی ندارند.
چهارمحال و بختیاری مرکز نگهداری شبانهروزی برای معلولان جسمی-حرکتی ندارد
حجتالاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی افزود: در زمان حاضر به دلایل مختلفی مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری قفل و به بن بست رسیده است و از مسوولان بهزیستی درخواست میشود نسبت به رفع مشکل مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی اقدام کنند.
وی بنبست مسکن ملی در استان، مغفول ماندن خانوادههای چند معلولی، عدم اجرای قانون تخصیص ۱۰ درصد ساختمانهای نوساز به معلولان، ناچیز بودن میزان مستمری مددجویان و عدم وجود مرکز نگهداری شبانهروزی برای معلولان جسمی-حرکتی شدید و مردان مبتلا به اوتیسم را از مشکلات این استان عنوان نمود و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.
غربالگری شنوایی ۱۶ میلیون نوزاد در کشور انجام شد
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در این نشست از از غربالگری ۱۶ میلیون نوزاد از نظر شنوایی و ۶۱ میلیون کودک از نظر بینایی در سال جاری خبر داد.
فاطمه عباسی گفت: با این اقدامات از ناشنوایی ۵۰ هزار نوزاد و از کمبینایی و نابینایی ۵۰۰ هزار کودک جلوگیری شده است.