مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان خبر داد:
نجات ۳۰۰ نفر در سواحل گیلان از خطر غرقشدگی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان از نجات جان ۳۰۰ نفر در سواحل استان طی اجرای طرح سالمسازی دریا در تابستان امسال خبر داد و گفت: ۱۶ نفر نیز در سواحل استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا از رشت،هادی سلیمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سالمسازی سواحل گیلان در تابستان امسال اظهار کرد: در جریان این طرح، جان ۳۰۰ نفر از هموطنان از خطر غرقشدگی نجات یافت.
وی با بیان اینکه این طرح در بازه زمانی ۱۲۳ روزه از ابتدای تابستان اجرا شد، افزود: در مجموع ۵۰۵ حادثه مرتبط با سواحل و محیط پیرامونی در استان ثبت شده که با اقدامات بهموقع امدادی، بسیاری از آنها کنترل و از وقوع تلفات گسترده جلوگیری شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان همچنین از ارائه ۴۳ هزار و ۷۷۷ خدمت امدادی و آموزشی در حوزه پیشگیری از غرقشدگی خبر داد و تصریح کرد: در این مدت، ۹۷۷ مورد خدمات سرپایی ارائه و بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر آموزش چهرهبهچهره دریافت کردند.
سلیمی با اشاره به وضعیت مناطق حادثهخیز گفت: شهر رشت با ثبت ۴۴ درصد از کل جانباختگان، بهعنوان کانون اصلی بحران شناخته شد در مقابل، عملکرد شعب جمعیت هلالاحمر در شهرستانهای آستارا، آستانهاشرفیه، لنگرود و لاهیجان موفق بوده و هیچ مورد فوتی در این مناطق گزارش نشده است.
وی همچنین با بیان آمار حوادث تابستانه افزود: در حوزه امداد و نجات، موارد زیر به ثبت رسیده است: ۳۸۰ مورد تصادف و حادثه ترافیکی با ۹۰۵ حادثهدیده و ۱۰ فوتی، ۴۲ مورد سقوط از ارتفاع که منجر به فوت ۱۱ نفر شد، ۵۰۵ مورد حادثه دریایی که از این تعداد، ۳۰۰ نفر نجات یافتند و متأسفانه ۱۶ نفر جان باختند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان در پایان تأکید کرد: استمرار آموزشهای عمومی، توسعه تجهیزات امدادی و حضور فعال منجیان غریق در نوار ساحلی استان، نقش بسزایی در کاهش تلفات و ارتقای ایمنی گردشگران و ساکنان ساحلی ایفا کرده است.