به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار داشت: نازل‌های سوخت در جایگاه‌های عرضه از جمله مهم‌ترین تجهیزات اندازه‌گیری در سطح شهر به شمار می‌آیند که دقت و صحت عملکرد آنها ارتباط مستقیمی با حقوق مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی دارد، اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات یکی از الزامات اصلی در تضمین عدالت در مبادلات و جلب رضایت شهروندان است.

وی با اشاره به فرآیند نظارتی افزود: دستگاه‌های نازل سوخت به‌صورت منظم تحت آزمون و بازرسی قرار گرفته و پس از تأیید صحت عملکرد، برچسب رسمی تصدیق بر روی آنها نصب می‌شود.

به گفته قیصی پور؛ این برچسب نشان‌دهنده رعایت الزامات استاندارد ملی و حدود مجاز خطا توسط نازل در زمان آزمون است و اعتبار قانونی آن به‌طور مشخص بر روی برچسب درج می‌شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان ادامه داد: مصرف‌کنندگان می‌توانند با مشاهده تاریخ اعتبار درج‌شده بر روی برچسب، از صحت اندازه‌گیری سوخت در جایگاه اطمینان حاصل کنند. در صورت اتمام اعتبار یا مشاهده مغایرت در طی بازرسی‌های بعدی، دستگاه مربوطه تا زمان رفع کامل نقص از چرخه بهره‌برداری خارج خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری جایگاه‌داران بیان داشت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف‌اند در زمینه انجام آزمون‌های ادواری و نصب برچسب‌های تصدیق نهایت همکاری را با کارشناسان استاندارد داشته باشند، این اقدام نه‌تنها در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از کم‌فروشی است، بلکه موجب ارتقای سلامت مبادلات انرژی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش شفافیت در سطح بازار خواهد شد.

قیصی پور در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق الزامات قانونی در خصوص آزمون و تصدیق نازل‌های سوخت، بخشی از رسالت اداره کل در حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ اعتماد جامعه نسبت به سلامت مبادلات اقتصادی است.

انتهای پیام/