به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، نادر موسیوند روز دوشنبه هفتم مهر در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشان که در ایستگاه مرکزی این شهر برگزار شداز شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنفی و صنعتی برای صدور گواهی ایمنی در شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان برای ۱۰۰۰ واحدهای صنفی و صنعتی گواهی ایمنی صادر شده و برای مابقی تا پایان سال صادر خواهد شد.

وی با اشاره به عملیات انجام شده در نیمه نخست، افزود: در مجموع یک هزار و ۴۱۹ مورد عملیات توسط آتش‌نشانی انجام شده که از این تعداد ۴۸۷ مورد افراد محبوس شده در آسانسور باتوجه‌به ناترازی انرژی و قطع برق بیشترین ماموریت آتش‌نشانان در نیمه نخست امسال بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بروجرد خاطرنشان کرد: همچنین در مدت یاد شده ۵۰۲ مورد آتش‌سوزی در اماکن عمومی و خصوصی، باغات و اراضی کشاورزی، خودرو و موتورسیکلت رخ‌داده که آتش‌نشانان این موارد را اطفا حریق کردند.

موسیوند با بیان اینکه همچنین در این مدت آتش‌نشانان ۹۱۷ مورد عملیات امداد و نجات انجام داده‌اند، اضافه کرد: گازگرفتگی و نشت گاز منازل و تخریب ۴ مورد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: ۵ مورد غرق شدگی و ۱۹۳ مورد گرفتن حیوانات وحشی و موذی نیز در این مدت انجام شده است.

