مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرستان خبر داد؛
انجام بیش از یک هزار و ۴۱۹ مورد عملیات توسط آتشنشانی بروجرد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بروجرد از انجام بیش از یک هزار و ۴۱۹ مورد عملیات توسط آتشنشانی در سطح شهرستان در شش ماهه نخت امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، نادر موسیوند روز دوشنبه هفتم مهر در مراسم گرامیداشت روز آتشنشان که در ایستگاه مرکزی این شهر برگزار شداز شناسایی ۲۰۰۰ واحد صنفی و صنعتی برای صدور گواهی ایمنی در شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان برای ۱۰۰۰ واحدهای صنفی و صنعتی گواهی ایمنی صادر شده و برای مابقی تا پایان سال صادر خواهد شد.
وی با اشاره به عملیات انجام شده در نیمه نخست، افزود: در مجموع یک هزار و ۴۱۹ مورد عملیات توسط آتشنشانی انجام شده که از این تعداد ۴۸۷ مورد افراد محبوس شده در آسانسور باتوجهبه ناترازی انرژی و قطع برق بیشترین ماموریت آتشنشانان در نیمه نخست امسال بوده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی بروجرد خاطرنشان کرد: همچنین در مدت یاد شده ۵۰۲ مورد آتشسوزی در اماکن عمومی و خصوصی، باغات و اراضی کشاورزی، خودرو و موتورسیکلت رخداده که آتشنشانان این موارد را اطفا حریق کردند.
موسیوند با بیان اینکه همچنین در این مدت آتشنشانان ۹۱۷ مورد عملیات امداد و نجات انجام دادهاند، اضافه کرد: گازگرفتگی و نشت گاز منازل و تخریب ۴ مورد اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: ۵ مورد غرق شدگی و ۱۹۳ مورد گرفتن حیوانات وحشی و موذی نیز در این مدت انجام شده است.