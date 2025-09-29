مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان:
نیازهای افراد دارای اتیسم با اقدام مشخص پیگیری میشود
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه نگاه ترحمآمیز نسبت به افراد دارای اتیسم و خانوادههای آنها اشتباه است، تصریح کرد که نیازها و مشکلات این گروه با اقدام مشخص و اولویتبندی شده در سطح استان پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا از رشت،علی فتحاللهی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با حضور در مؤسسه «حامیان اتیسم گیلان» که با همراهی مدیرکل بهزیستی گیلان و نمایندگان دستگاههای متولی صورت پذیرفت، با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از افراد دارای اتیسم و خانوادههای آنان، بر لزوم اقدام اجرایی و برنامهریزیشده تأکید کرد.
وی با قدردانی از زحمات فعالان این حوزه و دستگاههای مختلف افزود: هیچکس به تنهایی کامل نیست و همه ما مکمل یکدیگریم؛ همانطور که یک فوقتخصص قلب به نانوا نیاز دارد، همه ما میتوانیم با همکاری و همافزایی، کارهای بزرگی انجام دهیم.
فتحاللهی در ادامه با تأکید بر تغییر نگاه جامعه به افراد دارای اتیسم بیان کرد: این عزیزان نیازمند ترحم نیستند و خانوادهها نیز نباید انتظار نگاه ترحمآمیز داشته باشند. وظیفه ماست که در حد توان و مسئولیت اجتماعی، حمایت هدفمند و برنامهریزیشده ارائه دهیم.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان تصریح کرد که با توجه به فرصت خدمت، مسئولیتها سنگینتر شده و باید با اولویتبندی نیازها و اقدامات مشخص، دغدغههای افراد دارای اتیسم و خانوادههای آنان کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با دستگاههای مختلف گفت: مشکلهایی مانند فضای آموزشی، اشتغال، وام و زیرساختها قابل پیگیری و حل است و میتوان از ظرفیتهای قانونی و کمک خیرین نیز بهره برد.
فتحاللهی در پایان خاطرنشان کرد که با حضور نمایندگان موسسه حامیان اتیسم و مدیران کل مرتبط در اولین نشست شورای اجتماعی استان، مشکلات و نیازهای این گروه جهت پیگیری و حل در محضر استاندار گیلان مطرح خواهد شد.