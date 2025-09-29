خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان:

نیازهای افراد دارای اتیسم با اقدام مشخص پیگیری می‌شود

نیازهای افراد دارای اتیسم با اقدام مشخص پیگیری می‌شود
کد خبر : 1693083
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه نگاه ترحم‌آمیز نسبت به افراد دارای اتیسم و خانواده‌های آن‌ها اشتباه است، تصریح کرد که نیازها و مشکلات این گروه با اقدام مشخص و اولویت‌بندی شده در سطح استان پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا از رشت،علی فتح‌اللهی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با حضور در مؤسسه «حامیان اتیسم گیلان» که با همراهی مدیرکل بهزیستی گیلان و نمایندگان دستگاه‌های متولی صورت پذیرفت، با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از افراد دارای اتیسم و خانواده‌های آنان، بر لزوم اقدام اجرایی و برنامه‌ریزی‌شده تأکید کرد.

وی با قدردانی از زحمات فعالان این حوزه و دستگاه‌های مختلف افزود: هیچ‌کس به تنهایی کامل نیست و همه ما مکمل یکدیگریم؛ همان‌طور که یک فوق‌تخصص قلب به نانوا نیاز دارد، همه ما می‌توانیم با همکاری و هم‌افزایی، کارهای بزرگی انجام دهیم.

فتح‌اللهی در ادامه با تأکید بر تغییر نگاه جامعه به افراد دارای اتیسم بیان کرد: این عزیزان نیازمند ترحم نیستند و خانواده‌ها نیز نباید انتظار نگاه ترحم‌آمیز داشته باشند. وظیفه ماست که در حد توان و مسئولیت اجتماعی، حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده ارائه دهیم.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان تصریح کرد که با توجه به فرصت خدمت، مسئولیت‌ها سنگین‌تر شده و باید با اولویت‌بندی نیازها و اقدامات مشخص، دغدغه‌های افراد دارای اتیسم و خانواده‌های آنان کاهش یابد.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های مختلف گفت: مشکل‌هایی مانند فضای آموزشی، اشتغال، وام و زیرساخت‌ها قابل پیگیری و حل است و می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و کمک خیرین نیز بهره برد.

فتح‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد که با حضور نمایندگان موسسه حامیان اتیسم و مدیران کل مرتبط در اولین نشست شورای اجتماعی استان، مشکلات و نیازهای این گروه جهت پیگیری و حل در محضر استاندار گیلان مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی